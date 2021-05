LA CRONACA – Sfortuna e leggerezze, il Lecce si scioglie davanti al Cittadella. Ripresa e ko

Il Lecce parte male dopo la sosta e viene battuto per 1-3 dal Cittadella, approcciando come peggio non poteva la fase clou del campionato. I giallorossi partono male, reagiscono ma nella ripresa ancora una volta si sciolgono e finiscono ko. La Salernitana però perde e ora per i salentini è ancora secondo posto.

Corini punta sulla continuità per il suo 4-3-1-2 ma deve rinunciare dall’inizio a Pettinari, non al top e sostituito da Rodriguez. Stesso modulo per Venturato, che inserisce D’Urso alle spalle degli ex Rosafio e Beretta. Il Lecce parte benissimo e va vicino al gol al quarto con il destro al volo di Meccariello dal limite al lato di poco. Due giri di lancette ed il tiro-cross di Henderson costringe Kastrati alla presa in due tempi. Al 17′ si vede invece il Cittadella, il cui diagonale destro da posizione defilata trova un attento Gabriel a respingere e poi bloccare. Due minuti dopo gli ospiti passano grazie a D’Urso, che sfrutta una ripartenza dei suoi trovando un mancino che, deviato da Hjulmand, beffa Gabriel. I giallorossi reagiscono, insistono e trovano il pari al 27′ grazie a Coda che, dopo aver ricevuto da Henderson, insacca di destro sul palo lontano. Alla mezz’ora clamorosa occasione per Rodriguez, che spara alto sul dischetto l’appoggio di Coda. Minuto 38 e ancora Rodriguez, ben imbeccato da Maggio, trova la respinta di Kastrati a deviare in corner. Il portiere albanese del Cittadella si ripete al 44′, quando si deve superare per opporsi al destro al volo di Maggio su cross di Coda. Prima dell’intervallo gol annullato a Lucioni per fuorigioco.

Inizio di ripresa da incubo per i giallorossi e al 48′ Cittadella in gol con il salentino Rosafio, che insacca sotto l’incrocio con un gran mancino a giro. Due minuti e Kastrati ancora decisivo su Rodriguez in spaccata. Subito dopo Meccariello, solo a due passi dalla porta, manda al lato da due passi. Al 57′ clamorosa opportunità sul destro di Majer, che scaraventa in porta ma coglie in pieno il palo. Al 61′ Pavan ha sul destro il pallone per colpire, calciando al volo e trovando la respinta in corner di Gabriel. I giallorossi insistono senza trovare sbocchi fino al 77′ quando Stepinski trova il destro a giro al lato di poco da ottima posizione. È assedio Lecce, ma al 91′ il Cittadella la chiude con il contropiede che porta al destro vincente di Proia. Il match si chiude con un destro di Mancosu che trova l’ennesima parata di Kastrati. È 1-3 finale.

Nel prossimo turno il Lecce se la vedrà con il Monza in casa biancorossa, martedì alle 14. In caso di vittoria, i brianzoli scavalcherebbero il Lecce in virtù degli scontri diretti (0-0 all’andata). Sarà importantissima anche Pordenone-Salernitana, coi friulani che devono restare a galla per non essere invischiati nella zona rossa.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: Majer in azione – ©Coribello-SalentoSport)