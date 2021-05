GALLIPOLI – Ufficiale, per la panchina giallorossa è stato scelto Massimo Manca

Sarà Massimo Manca l’erede della panchina che fu di Antonio Toma a Gallipoli. lo ha comunicato la società giallorossa con una nota ufficiale, pochi istanti fa.

“La società Gallipoli Football Club 1909 è lieta di annunciare la sua nuova guida tecnica. A raccogliere le redini della panchina giallorossa è Massimo Manca, classe 1977, ex attaccante particolarmente conosciuto e stimato in Puglia per via dei suoi trascorsi con le maglie di Casarano, Andria, Martina, Monopoli, Noicattaro, Nardò e Galatina. Anche in altre parti d’Italia, però, Manca è riuscito a imporsi: da Teramo a Lamezia, passando per Avellino alle dipendenze di Zdenek Zeman, la sua carriera è stata ricca di successi. Profilo emergente, nella scorsa stagione è stato allenatore in seconda del Casarano sotto la gestione di Pasquale De Candia prima e Leonardo Bitetto poi.

Al nuovo mister la società tutta rivolge un grosso in bocca al lupo e augura un percorso ricco di successi“.

Manca dovrebbe esordire domenica 9 maggio nella trasferta che il Gallipoli sosterrà sul campo del Massafra.