SERIE D/H – Trasferte napoletane per Nardò e Virtus Matino: programma e arbitri della 2ª giornata

Seconda giornata di campionato alle porte per il torneo di Serie D girone H. Esordi casalinghi per Brindisi, Casarano e Fasano (anche se, quest’ultimo, giocherà a Locorotondo) contro Bitonto, Bisceglie e Casertana.

Prima trasferta in terra campana per la Virtus Matino che se la vedrà con il Sorrento; stessa strada da percorrere per il Nardò che, dopo la sonante vittoria della prima giornata contro l’Altamura, andrà a far visita al Nola.

Squadre in campo alle ore 15, tranne il derby barese Team Altamura-Gravina, posticipato alle ore 19.

Il programma e gli arbitri della seconda giornata:

dom. ore 15

Brindisi-Bitonto: Matteo Frosi di Treviglio (Fedele-Schirinzi)

Casarano-Bisceglie: Gabriele Restaldo di Ivrea (Rinaldi-Marinelli)

Fasano-Casertana: Gabriele Sacchi di Macerata (Gookooluk-Rastelli) – a Locorotondo

Nola-Nardò: Gilberto Gregoris di Pescara (Sciammarella-Gentile)

San Giorgio-Lavello: Alessandro Recchia di Brindisi (Quici-Siracusano)

Molfetta-A. Cerignola: Domenico Castellone di Napoli (Russo-Romano)

Nocerina-Francavilla: Valerio Vogliacco di Bari (Patruno-Alessandrino)

Rotonda-Mariglianese: Angelo Tomasi di Lecce (Desiderato-Rizzi)

Sorrento-Virtus Matino: Valerio Bocchini di Roma 1 (Signorelli-Fanara)

dom, ore 19

Team Altamura-Gravina: Stefano Peletti di Crema (De Chirico-Fracchiolla)

–

CLASSIFICA: Nardò, A. Cerignola, Sorrento, Casarano, Casertana, Francavilla 3 – Bitonto, Lavello, Molfetta, San Giorgio, V. Matino, Bisceglie, Nocerina 1 – Brindisi, Gravina, Nola, Team Altamura, Fasano, Mariglianese 0 – Rotonda -7.