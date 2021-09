ECCELLENZA – Gli accoppiamenti del 2° turno di Coppa Italia e il programma della 3ª giornata

La Lnd Puglia ha ufficializzato gli accoppiamenti per il secondo turno di Coppa Italia Eccellenza, le cui gare d’andata sono in programma per il prossimo 7 ottobre. Questi gli incontri:

San Severo-Atletico Vieste

Barletta 1922-Di Benedetto Trinitapoli

Corato-Canosa

Città di Mola-Ginosa

Martina-Ostuni

Sava-Gallipoli Football

Toma Maglie-Ugento

Domani, intanto, si giocherà la terza giornata di campionato. Nel girone B sono quattro le squadre a punteggio pieno: l’Ugento, che ospiterà il Massafra; il Gallipoli Football, che, al “Bianco”, sfiderà il Manduria, già eliminato in Coppa Italia; il Martina, che avrà di fronte la Toma Maglie; l’Otranto, che affronterà il Racale dell’ex Gigi Bruno.

Si giocherà, su tutti i campi, a partire dalle ore 15.30.

Il programma:

dom. ore 15.30

Castellaneta-Virtus Mola: Fabrizio Consales di Foggia (Latini-Panebarca)

DC Otranto-Racale: Gianluca Lovascio di Molfetta (Curci-Palermo)

Gallipoli F.-Manduria: Andrea Cianci di Bari (Santo-De Marzo)

Ginosa-Ostuni: Giorgio Caldararo di Lecce (Turco-Luggeri)

Martina-Toma Maglie: Michele Piccolo di Pordenone (Di Muzio-Rizzi)

Sava-AEL Grottaglie: Roberto Aratri di Bari (Vitobello-Dellaquila)

Ugento-S. Massafra: Paolo Cipriani di Molfetta (Miccoli-Grimaldi)

CLASSIFICA: Ugento, Martina, Gallipoli F., DC Otranto 6 – Castellaneta 4 – Manduria, Sava 3 – Ginosa 2 – Racale, Grottaglie, Toma Maglie 1 – S. Massafra, Ostuni, V. Mola 0.

—

GIRONE A: Vieste-UC Bisceglie (Mallardi di Bari), Barletta-AT San Severo (Zini di Udine), Mola-San Marco (Pica di Roma 1 ), Corato-Canosa (Piciaccia di Barletta), DB Trinitapoli-Real Siti (Salomone di Bari), Manfredonia-Borgorosso Molfetta (Lacerenza di Barletta), Orta Nova-Vigor Trani (Epicoco di Brindisi).

CLASSIFICA: Barletta, Corato, ATSan Severo 6 – Trinitapoli, Vieste 4 – CD Mola, San Marco, UC Bisceglie 3 – Borgorosso Molfetta, Real Siti 1 – Canosa, Orta Nova, Vigor Trani 0.

(foto Coribello/SS)