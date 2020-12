LA CRONACA – Lecce, a Cittadella è rimonta a metà. Per i giallorossi un punto agrodolce

Secondo risultato utile consecutivo per il Lecce, che pareggia 2-2 sul difficile campo del Cittadella. I giallorossi partono ad handicap con i soliti errori difensivi, rimontano alla grande ma poi sbagliano ancora dietro. Ora è sesto posto momentaneo.

Corini e Lanna confermano il 4-3-1-2, la difesa e l’attacco visto con il Vicenza, mentre in mediana c’è l’inserimento di Bjorkengren ed Henderson. Musso, sostituto di Venturato e Gorini (fermati dal Covid), propone un modulo identico e lo stesso undici visto con il Frosinone. Ad inizio gara il Lecce parte bene, e dopo due minuti Henderson è protagonista di una grande discesa conclusa con un bel sinistro parato da Kastrati. Al 7′ ci prova capitan Mancosu: botta secca di destro bloccata dall’estremo veneto. Pochi secondi dopo, alla prima discesa, il “Citta” passa con Ogunseye, che di testa travolge Zuta ed insacca il cross di D’Urso. All’undicesimo i granata sfiorano addirittura il raddoppio con un colpo di petto di Tsadjout respinto da Gabriel. Il Lecce però c’è e reagisce, andando nell’azione dopo vicino al pari con il diagonale mancino di Coda, parato dall’estremo di casa. Al 18′ ecco il pareggio: grande ripartenza orchestrata da Tachtsidis, assist per Coda che rientra sul destro e gonfia la rete. Occasione del bis giallorosso al 29′, quando Mancosu disegna per la testa di Stepinski: palla clamorosamente al lato. Al 40′ ancora il polacco al volo su cross di Coda, coordinazione perfetta ma risposta d’istinto di Kastrati. Al 45′ il meritato vantaggio del Lecce grazie ancora a Coda, che sfrutta il cambio di fronte di Stepinski ed il velo di Henderson per insaccare.

Ripresa con il Lecce ancora pimpante, vicino al raddoppio con una punizione di Mancosu al 54′ respinta da un attento Kastrati. Ancor più vicino al gol ci va Adjapong tre minuti dopo, con un potentissimo destro al lato di un nulla. Il Cittadella reagisce con il salentino Rosafio, che di sinistro calcia forte al 60′ trovando la respinta in corner di Gabriel. Dall’angolo Ogunseye morde in testa Meccariello e inzucca perfettamente, cogliendo in pieno il palo. Un minuto e Stepinski fallisce una succosa ripartenza, trovando la parata di Kastrati. Gol sbagliato, gol subito, e al 65′ i veneti la riprendono con un colpo di testa chirurgico di Tavernelli, che indovina l’angolo lontano. Subito dopo Henderson prova a riportare avanti i suoi con un destro potente respinto dal portiere granata. Ma è Gabriel che, all’ottantesimo, salva sull’esterno di Proia che si era presentato solo davanti a lui, ripetendosi all’84’ su Gargiulo. Nel finale le due squadre si equivalgono, ed è 2-2 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Monza, lunedì 4 alle 16.