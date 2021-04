SERIE B – Lecce, non ci sono più jolly da spendere. E da Vicenza arriva un messaggio chiaro

Non ci sono più jolly da spendere. Non ci potrà essere altro risultato, per il Lecce, che la vittoria in quel del “Menti” di Vicenza contro la squadra dell’ex allenatore giallorosso, Domenico Di Carlo. Squadre con obiettivi e stati d’animo contrapposti: il Lecce, in piena volata per la Serie A diretta, reduce dallo stop interno contro la Spal; il Vicenza, a quota 41, nella zona cuscinetto tra i playoff e i playout, reduce da due stop di fila, contro Ascoli e Reggina. Tanti i pareggi interni della formazione veneta, che, in casa, ha perso tre volte contro Entella (0-1 a fine dicembre), Monza (1-2 il 9 febbraio) e Empoli (0-2 il 13 marzo).

Di Carlo, dopo la disfatta di Reggio Calabria, ha chiaramente detto che la sua squadra “deve puntare alla salvezza, perchè non siamo ancora salvi e ci mancano quei 4-5 punti per raggiungere il traguardo”. E ancora che: “Sarà obbligatorio fare punti con tutti. Non solo col Lecce. Dovunque li troviamo. Se sarà in casa, bene. C’è il Lecce, è forte e vuole andare in Serie A, ma noi dobbiamo salvarci“. Messaggio chiaro e tondo, quindi, a chi si attenderà una passeggiata in Veneto.

Qualora il Lecce portasse a casa l’intera posta, guadagnerà, sicuramente, punti su almeno una tra Salernitana e Venezia, che si sconteranno all’Arechi, alla stessa ora di Vicenza-Lecce. Sarà un match aperto tra due squadre che interpretano il calcio in maniera totalmente opposta e che sono separate da soli quattro punti in classifica, a vantaggio dei granata, terza forza del torneo.

A seguire, per il Monza ci sarà forse l’ultimo treno per proseguire la corsa verso la A diretta. Se fallisse con la Cremonese, la squadra di Brocchi potrebbe abbassare la guardia in vista dei playoff.

Non si giocherà Pescara-Entella: gli abruzzesi dovranno stare in isolamento almeno sino al 26 aprile e ciò, probabilmente, porterà la Lega B a rivedere i calendari per assicurare la par condicio nelle ultimissime partite a tutte le squadre.

I PRECEDENTI – Il Lecce ha una discreta tradizione nelle gare giocate a Vicenza: in 13 incontri, i giallorossi ne hanno vinti quattro, persi altrettanti e pareggiati cinque. L’ultimo Vicenza-Lecce (maggio 2010, Serie B) finì a reti bianche. La più recente vittoria salentina è datata aprile 2008, sempre in B: 1-3 con doppietta di Tiribocchi e gol di Vives; momentaneo vantaggio biancorosso ad opera di Masiello. Il Vicenza, infine, non batte il Lecce in casa da quasi 26 anni: 2-0 14 maggio 1995, con gol di Rossi e Briaschi. All’andata fu successo giallorosso per 2-1, con le splendide reti di Mancosu e Rodriguez a ribaltare, in due minuti, il vantaggio ospite di Marotta.

Arbitrerà Giua di Olbia, già in campo, quest’anno, in Lecce-Pordenone (0-0) e Lecce-Cosenza (3-1). (fonte dati: wlecce.it)

—

Il programma della 34esima giornata:

ven. ore 21

Spal-Ascoli: Piero Giacomelli di Trieste (Mondin-Mastrodonato; Amabile)

—

sab. ore 14

Empoli-Brescia: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Meli-Massara; Camplone)

LR Vicenza-Lecce: Antonio Giua di Olbia (Lombardo-Di Gioia; Ros)

Monza-Cremonese: Marco Serra di Torino (Di Iorio-Cipressa; Robilotta)

Pescara-V. Entella: rinviata a data da destinarsi

Pisa-Cosenza: Rosario Abisso di Palermo (Caliari-Grossi; Volpi)

Reggina-Reggiana: Maurizio Mariani di Aprilia (Fiore-Mokhtar; Marchetti)

Salernitana-Venezia: Francesco Fourneau di Roma 1 (Peretti-Imperiale; Miele)

—

sab. ore 16

Cittadella-Chievo: Massimiliano Irrati di Pistoia (Raspollini-Miele; Marcenaro)

—

sab. ore 18

Pordenone-Frosinone: Lorenzo Maggioni di Lecco (De Meo-Lanotte; Illuzzi)

–

CLASSIFICA: Empoli* 63 – Lecce 58 – Salernitana 57 – Venezia 53 – Monza 52 – Spal 50 – Chievo* 48 – Cittadella 47 – Brescia e Reggina 44 – Cremonese 43 – Vicenza 41 – Pisa* e Frosinone 40 – Pordenone* 37 – Ascoli 34 – Cosenza 32 – Reggiana 31 – Pescara 28 – V. Entella 22.

*= una gara in meno (Empoli-Chievo data da destinarsi; Pordenone-Pisa 27 aprile ore 16)

(foto: Zonta e Di Carlo nella gara d’andata – ©SalentoSport/Coribello)