SERIE B – Pescara, troppi contagi: stop dalla Asl. Empoli-Chievo, si gioca

Sette componenti del gruppo–squadra positivi e uno del gruppo–staff. Questo l’esito dei controlli effettuati in mattinata dal Pescara Calcio che, sicuramente, dovrà rinunciare a scendere in campo nelle prossime partite. La Asl di Pescara, in tal senso, ha sospeso tutte le attività della prima squadra con decorrenza 12 aprile. Ciò significa che i biancazzurri non potranno scendere in campo per le prossime tre partite contro Entella (sabato 17), Cosenza (martedì 19) e Reggiana (sabato 24), perché il gruppo dovrà restare in isolamento sino a lunedì 26.

Il Giudice sportivo, infine, riguardo Empoli-Chievo del 5 aprile (i toscani non si presentarono in campo per via dei numerosi atleti contagiati), ha sciolto la riserva sulla questione, non applicando al club la sconfitta a tavolino per via dell’impossibilità oggettiva di presentarsi in campo. La Lega, adesso, dovrà individuare una data per il recupero.

(foto: ©SalentoSport/Coribello)