SERIE D/H – Undici gli squalificati dopo le gare della 26ª giornata: il Giudice sportivo

Sono undici i calciatori squalificati dal Giudice sportivo dopo le partite della 26esima giornata del girone H di Serie D giocate ieri pomeriggio. Di seguito il dettaglio:

CALCIATORI – Due giornate di stop per Luis Alfageme (Taranto) e Gennaro Donnarumma (Portici); squalifica, per una giornata, per Federico Cerone e Daniele Paparusso (F. Andria), Guido E. Abayan (Gravina), Giuseppe La Monica (Sorrento), Francesco Muscatiello e Alessandro Otranto Godano (A. Cerignola), Savio Piarulli (Bitonto), Antonio Vitiello e Federico Nacci (Portici).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Squalifica sino al 20 aprile per Giovanni Musa (Brindisi, vice di Claudio De Luca).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 27 aprile per Alessandro Amarante (Portici).

(foto: ©SalentoSport)