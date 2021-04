LECCE – Report dall’Acaya, ci sono buone notizie su Stefano Pettinari

Ci sono buone notizie per Stefano Pettinari. L’attaccante, che martedì aveva interrotto l’allenamento per via di un fastidio muscolare e ieri si era allenato in differenziato, oggi ha svolto degli esami ecografici presso lo studio “Check-Up center” e una risonanza magnetica presso lo studio radiologico “Quarta Colosso” che, fortunatamente, hanno dato esito negativo. Il 20 giallorosso, quindi, oggi ha ricominciato ad allenarsi in gruppo e la sua condizione sarà valutata nella rifinitura che sarà svolta domani, agli ordini di mister Eugenio Corini, all’Acaya, prima della partenza per Vicenza con un volo charter.

Nella seduta odierna, hanno continuato ad allenarsi a parte Felici, Listkowski e Mancosu, che sono sulla via del recupero.

Contro i biancorossi non sarà a disposizione Boban Nikolov, squalificato per un turno. Sempre domani, poi, mister Corini parlerà con la stampa e ufficializzerà l’elenco dei convocati per la gara contro la squadra di Mimmo Di Carlo.

(foto: S. Pettinari, ©SalentoSport/Coribello)