LA CRONACA – Il Lecce torna a sorridere. Mancosu-Rodriguez ed il Vicenza è rimontato

Sofferenza, lotta ma anche sorrisi per il Lecce, che ha la meglio in rimonta di un coriaceo Vicenza, superato 2-1. I giallorossi vanno sotto con il solito errore difensivo, ma stavolta rimontano alla grande. Tre punti pesanti che consentono ai salentini di recuperare posizioni in classifica.

Corini e Lanna, che lo sostituisce ancora in panchina, tornano al 4-3-1-2 e ripropongono dal primo minuto Meccariello in difesa e Listkowski a centrocampo. Di Carlo schiera i suoi con il 4-4-2 e davanti l’esperto tandem Marotta-Meggiorini. Nei primi minuti di gioco regna l’equilibrio, con le squadre che si danno fastidio a vicenda senza preoccupare troppo l’avversario. Al 10′ la prima conclusione è di Dalmonte, autore di un destro nettamente al lato. Al 13′ il Lecce si fa vedere eccome: corner di Mancosu e potente inzuccata di Lucioni, che trova la risposta super di Grandi in corner. Al quarto d’ora è però il Vicenza a sbloccarla su un’azione avviata da rimessa laterale con Zonta che sfrutta la colossale dormita complessiva della difesa salentina e serve l’assist a Marotta, che deve solo appoggiarla in rete. La reazione giallorossa non tarda, ma è decisamente imprecisa. Il primo a provarci, dopo due minuti, Mancosu con un timido tentativo ribattuto. Alla mezz’ora tocca a Majer cercare il jolly da fuori, palla al lato. Subito dopo tocca a Tachtsidis, ma anche il suo mancino è nettamente alto. Ancora Lucioni di testa al 43′: blocca Grandi. L’ultima occasione della prima frazione è invece sulla testa di Stepinski, che da pochi passi spreca il cross di Adjapong.

Lecce subito aggressivo nella ripresa e Coda al tiro dopo pochi secondi, ma il tiro è smorzato e Grandi blocca in presa. Al 54′ Zuta pesca ancora la punta sola nell’area vicentina; il suo mancino è però troppo centrale per impensierire l’estremo ospite. Ancora Coda trovato libero tre minuti dopo, e ancora una volta l’attaccante spreca con un tiro svirgolato. Più pericolosi gli ospiti al sessantesimo, quando sprecano un pericoloso contropiede con Zonta, che calcia su Zuta. Al 66′ proprio il macedone del nord si propone in avanti ed inventa per Stepinski, che colpisce debolmente solo davanti a Grandi. Quattro minuti ed il Lecce la riprende con Capitan Mancosu, autore di un pregevole tocco sotto a valorizzare l’assist di Henderson. Ancora due giri di lancette ed è vantaggio giallorosso: ancora Henderson di mancino e guizzo dell’esordiente Rodriguez, la cui zampata da due passi è vincente. Nell’azione seguente lo scozzese si mette in proprio e calcia forte ma tra le braccia di Grandi. I veneti reagiscono solo al minuto 82, quando di sinistro Dalmonte calcia malissimo dal limite: palla al lato. Nel finale l’unico brivido è un gol giustamente annullato a Guerra, con il Lecce che porta a casa il 2-1.

Nel prossimo turno il Lecce sarà di scena mercoledì sul campo del Cittadella.