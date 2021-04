SERIE B – Lecce, hai le carte in regola per regalarti un finale di stagione ricco di gioie e sorprese

Il Lecce c’è, ed è pronto a tirare la volata in vista del rush finale del campionato di Serie B. Con il torneo cadetto in stand-by (si ritorna in campo sabato 1° maggio), la formazione salentina approfitterà per recuperare le forze prima delle partite decisive che decreteranno quali saranno le due squadre che taglieranno il traguardo al primo ed al secondo posto della classifica, e che, quindi, avranno diritto al salto diretto in Serie A.

L’Empoli resta sempre al comando della Serie B a quota 66 punti (e con una gara ancora da recuperare, martedì in casa col Chievo), di fatto con un piede già in Serie A. Il Lecce è al momento secondo, a cinque punti dai toscani e con un solo punto di vantaggio sulla Salernitana terza e a più sei dalla corazzata Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Le due formazioni, quella campana e quella del capoluogo della Brianza, rappresentano i pericoli maggiori per un Lecce che vuole a tutti i costi tornare a giocare in Serie A l’anno prossimo, senza passare per la lotteria dei playoff che potrebbe tirare a capitan Lucioni e soci anche qualche brutto scherzo.

Ad ogni buon conto, il club salentino gode della fiducia dei massimi esperti di calcio. Negli ultimi giorni, anche l’ex allenatore della Ternana, dell’Udinese ma anche del Lecce, Gigi De Canio, in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, si è espresso sulle reali possibilità per i leccesi di essere promossi direttamente in Serie A. Per l’allenatore lucano il Lecce, con l’Empoli primo in classifica in Cadetteria, è la squadra che ha chance maggiori di tornare a giocare nella massima serie, così come pure confermato dalla maggior parte dei portali specializzati nelle scommesse calcio Serie B come Betway.

Intanto il sodalizio di via Costadura si gode il “magic moment” del tecnico Eugenio Corini che ha portato i giallorossi a distruggere letteralmente alcuni precedenti record storici del club, come per il numero di vittorie di fila in trasferta conquistate in Serie B. L’allenatore di Bagnolo Mella, nonostante la giovane età, ha già accumulato esperienza in panchina sia in Serie A (dove ha allenato Chievo, Palermo e Brescia) e sia in Serie B dove due anni fa ha vinto sul campo il torneo cadetto con le rondinelle, conquistando la sua prima promozione nella massima serie, proprio insieme al Lecce di Liverani.

A Lecce, Corini sta vivendo quelle stesse emozioni e riscontrando anche risultati analoghi. Lo dicono i numeri di questa fantastica annata. Nella stagione di Serie B 2018/19, Corini a Brescia aveva raccolto una percentuale di vittorie pari al 53% (scesa al 20% l’anno successivo in Serie A). Quest’anno, alla sua prima esperienza in terra pugliese, l’allenatore bresciano sta sfiorando la vittoria ogni due gare (siamo al 48% di successi), segnale quest’ultimo che fa ben sperare in vista del rush finale del campionato.

Con la ripresa delle ostilità a maggio si giocherà, in pratica ogni tre giorni, motivo per cui Corini e il suo staff tecnico dovranno lavorare anche di notte per avere i propri uomini in campo preparati dal punto di vista fisico e, soprattutto, emotivo, vista la pressione imposta dall’ambizioso obiettivo societario.

Per l’ultima parte della stagione, Corini potrebbe ritrovare il suo capitano, Marco Mancosu, ormai lontano dal campo per un intervento chirurgico di appendicite a cui si è dovuto sottoporre più di un mese fa. Mancosu, che ha segnato 8 gol e fornito 9 assist in questa stagione, dovrebbe approfittare della pausa del campionato per recuperare e tornare al 100% in vista delle partite che contano.

Il Lecce dovrà affrontare in questo rush finale Empoli e Monza, le due corazzate del torneo, lontano dal campo amico. Ma questo non spaventa il club salentino che proprio in trasferta ha il miglior score di tutta la Serie B, con 35 punti raccolti in 17 giornate, 3 in più dell’Empoli e addirittura 10 in più della formazione brianzola.

Insomma, i salentini hanno tutte le carte in regola per regalarsi un finale di stagione ricco di gioie e sorprese.

(foto ©Coribello-SalentoSport)