SERIE B – Stop da subito al campionato: ecco le nuove date

Il campionato di Serie B si ferma subito. L’assemblea di Lega di oggi ha deciso, infatti, per far sì che le ultime gare si giochino in contemporanea e per assicurare par condicio a tutti, in particolare al Pescara, colpito da diversi casi di Covid, di rimodulare il calendario.

La sedicesima di ritorno, quindi, non si giocherà martedì 20 aprile ma sabato 1° maggio (Lecce-Cittadella); la diciassettesima, martedì 4 maggio invece che sabato 24 aprile (Monza-Lecce); la diciottesima, venerdì 7 maggio invece di sabato 1° maggio (Lecce-Reggina); l’ultima, lunedì 10 maggio invece di venerdì 7 maggio (Empoli-Lecce).

Con successivi comunicati, poi, saranno ufficializzate data e ora di ogni singolo incontro.