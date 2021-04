ECCELLENZA/B – Ginosa, si allarga il focolaio Covid: rinviata la sfida col Racale

In assenza di comunicazioni ufficiali dalla Lnd Puglia, ci ha pensato il club tarantino a ufficializzare il rinvio di Ginosa-Racale, prevista per domenica 25 aprile e valida per la settima giornata del torneo di Eccellenza girone B.

“La società biancazzurra – si legge in una nota diffusa su Facebook – comunica che, al numero dei positivi dell’ultima serie di controlli effettuati qualche settimana fa, si sono evidenziati ulteriori casi di positività al Covid-19. Al momento, risultano essere nove componenti del gruppo-squadra e tre del gruppo–staff, per un totale di 12 positivi. I tesserano sono stati prontamente tutti isolati, secondo le direttive Figc e ministeriali. nel frattempo, sono stati sospesi tutti gli allenamenti. Intanto, come da protocollo, la gara di domenica prossima, valevole per la settima giornata, che si sarebbe giocata allo stadio ‘Teresa Miani’ di Ginosa contro l’Atletico Racale, non si disputerà. Gara rinviata a data da destinarsi. Ora il Ginosa deve recuperare due partite, entrambe rinviate per il focolaio esploso all’improvviso 15 giorni fa all’interno dello spogliatoio ginosino. La società biancazzurra, in questo momento particolare, augura a tutto lo staff una pronta guarigione al più presto, sperando di ritornare quanto prima in campo per questo campionato di Eccellenza pugliese, al momento fermo per i colori biancazzurri per questi casi di positività che rischiano di compromettere la stagione”.