DC OTRANTO – Mister Manco: “Matino tra la favorite del torneo. I playoff sarebbero un premio”

Dopo il rinvio del match contro il Martina, (secondo stagionale dopo quello di ottobre contro il Gallipoli, che sarà recuperato il 29 aprile), domenica l’Otranto dovrebbe tornare in campo per affrontare la Viruts Matino, in una gara che si preannuncia appassionante e ricca di spunti.

Nonostante la super partenza della formazione idruntina e il bel calcio espresso nelle prime quattro uscite stagionali, mister Andrea Manco predica calma, ma ovviamente, strizza l’occhio ad un piazzamento playoff, che ad oggi non appare affatto lontano.

DARE IL MASSIMO – “Ad inizio anno non siamo certamente partiti con ambizioni di alta classifica, ma semplicemente con la voglia di fare bene. Se non vado errato, la nostra è una delle squadre con la media età più bassa del torneo e questo non può che farci piacere oltre a certificare la bontà del progetto societario. Ovviamente parliamo di giovani ambiziosi ai quali sono stati affiancati i veterani del gruppo. Noi affronteremo ogni match con la giusta determinazione dando sempre il massimo, seguendo quello che è la nostra filosofia, poi se riusciremo a conquistare un posticino nelle zone alte della classifica, significa che saremo riusciti ad andare oltre. Ad essere sincero, credo che comunque un piazzamento importante sarebbe il giusto premio, sia per la nostra società che per i ragazzi che da anni indossano questa maglia, che hanno spesso dimostrando grande serietà e professionalità, confermandosi grandi uomini, prima che ottimi calciatori”.

MATINO – “La gara di domenica ci metterà di fronte ad una delle grandi favorite del girone. Una squadra da vertice, con una società seria ed ambiziosa, costruita seguendo il credo calcistico di mister Branà. Il Matino è reduce da due grandi partite contro Grottaglie ed Ugento, nelle quali è riuscita a dimostrare tutta la sua forza, e la compattezza. Mi aspetto un match molto duro e combattuto”.

FAVORITE – “Ovviamente, oltre al Matino, citato in precedenza, occorre mettere dentro anche squadre come Ugento e Martina, che seppur con qualità differenti rispetto agli uomini di Branà, possono vantare organici importanti. Squadre diverse con mentalità diverse, in un torno dove la sorpresa rischia di essere sempre dietro l’angolo. Credo che alla fine queste tre squadre si divideranno le prime tre posizioni, sperando poi in una sorpresa finale”.