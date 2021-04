PADEL – Ormai è boom anche nel Salento: alcune info utili per i tanti appassionati

Il boom del padel è ormai consolidato, non sono in Italia, ma anche nel nostro Salento. La passione per questo sport, che è un’evoluzione del tennis (e alla Federazione tennis è affiliato) è ormai sotto gli occhi di tutti.

Nato in Messico e sbarcato in Italia nei primi anni ’90, il padel è diventato ormai realtà. Serve una racchetta (una specie di pala), circa mezzo metro e un abbigliamento leggero e comodo, perché, col padel, ci si muove tanto e si bruciano molte energie. Gli impianti in cui giocarci sono sempre di più, altri sono in costruzione o in fase di progettazione, la comunità padelistica cresce a dismisura.

Le strutture censite sul sito della Federtennis, nelle quali giocare a Padel in provincia di Lecce, al momento sono sette:

1. Asd Ugento Beach Tennis, via delle Mura Messapiche 8, Ugento (329-6249156)

2. Asd Cocopinko Beachtennis Salento, via Pugliese 47, Lecce (348-7718719

3. Asd Out Line Tennis School, via Ezio Vanoni 13, Lecce (380-2310073)

4. Mar. Ans Srl Lequile, via Manzoni 42, Lequile (329-7097766)

5. Salento Tennis Center, via Padre Bernardo Paoloni 10, Lecce (349-2330484)

6. Gioventù Granata Nardò, via Penta 3, Nardò (347-6768226)

7. Winning Aps, via dei Preti di Campi, Lequile (328-5895644)

Anche i social network offrono sempre più notizie su questa divertente disciplina. Su Facebook e su Instagram, per esempio, sono molto lette le pagine di Padeliamo_salento (QUI il link), che offre sia informazioni di tipo tecnico (dove giocare, nascita di nuovi impianti, notizie di tornei, ricerca di compagni per organizzare una partita, mercatino per lo scambio di materiale usato), ma anche di tipo nutrizionale-alimentare (come la rubrica “Padel in padella” (complimenti per il gioco di parole, ndr) a cura della nutrizionista Adriana De Simeis.

Anche Padelisti anonimi (QUI il link) è ormai diventato un punto di riferimento per gli appassionati di questo sport nella nostra regione. Il gruppo leccese, tra l’altro, ha promosso, a fine marzo, una donazione di sangue congiunta presso il Servizio trasfusionale del “Vito Fazzi” di Lecce, coniugando i sani principi sportivi alla solidarietà che, specie in questo periodo, ha più che mai bisogno di essere alimentata.

(foto: il gruppo dei Padelisti anonimi Lecce – da Facebook)