ECCELLENZA/B – Maglie ancora a Racale. Otranto-Gallipoli, fissata la data del recupero

Come già successo per Toma Maglie-Deghi, anche Toma Maglie-Gallipoli, in programma domenica prossima per la settima giornata di Eccellenza girone B pugliese, si giocherà sul terreno del “Basurto” di Racale. Lo ha ufficializzato la Lnd Puglia con Comunicato n. 90 di oggi.

È stata stabilita, tra l’altro, anche la data del recupero della seconda giornata tra De Cagna Otranto e Gallipoli, che si disputerà al “Nachira” giovedì 29 aprile, a partire dalle ore 16.30.

Nel Comunicato, infine, non ci sono note ufficiali sull’eventuale rinvio di Ginosa-Racale. Il sodalizio tarantino, sabato scorso, chiese il rinvio della partita da giocarsi sul campo della Deghi per via degli oltre dieci tesserati contagiati dal Covid. Si era parlato anche di un possibile ritiro della squadra dal campionato, ma, al momento, non vi è nulla di confermato.