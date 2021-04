LECCE – Lavoro all’Acaya senza Listkowski e Rodriguez. Mancosu pronto per il Cittadella?

Prosegue la preparazione fisica e tattica del Lecce in vista dello sprint finale di campionato che, salvo ulteriori rinvii, comincerà sabato 1° maggio con la gara interna contro il Cittadella. Ieri la squadra ha svolto una seduta di allenamento all’Acaya, agli ordini di mister Eugenio Corini, a cui non hanno partecipato Listkowski e Rordiguez. Lo spagnolo, in particolare, accusa un lieve risentimento alla schiena ma le sue condizioni non destano preoccupazioni, anche per quanto riguarda il lieve edema alla coscia sinistra riscontrato, attraverso esami appositi, nella giornata di lunedì.

Procede il recupero di capitan Mancosu, che potrà sfruttare questi giorni di assenza di impegni agonistici per completare la riabilitazione post intervento di appendicite e poter essere disponibile a ritornare in campo, anche part-time, nella sfida con i veneti.

Domani la squadra svolgerà l’ultimo lavoro settimanale, poi tutti a riposo per il weekend. La preparazione ricomincerà lunedì.

Sono, infine, tutti negativi i test anti-Covid effettuati stamani dal gruppo-squadra.

