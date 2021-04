LECCE – Corini, con la Spal la centesima panchina nel campionato cadetto. Con un obiettivo…

Con la panchina di domani in Lecce-Spal, mister Eugenio Corini taglierà il traguardo delle cento partite allenate in Serie B.

La sua carriera, nel campionato cadetto, partì a Crotone nel dicembre 2010 (Novara-Crotone 3-0, 18esima giornata, esordio sulla panchina dei calabresi in sostituzione di Leonardo Menichini che poi, a sua volta, gli subentrò dalla 28esima giornata in poi). Dopo aver guidato Frosinone in Lega Pro, per tre stagioni il Chievo in A e poi per un breve frangente il Palermo, nel 2017-18 ripartì da Novara, che allenò per metà campionato, prima di cedere il passo a Domenico Di Carlo, che non evitò la retrocessione in C. Nel 2018-19, poi, il suo primo capolavoro in serie cadetta: la splendida promozione del Brescia in Serie A, dopo un campionato interamente di vertice, davanti proprio al Lecce di Liverani. Nella stagione successiva, però, non andò bene e la sua panchina saltò.

Il resto è storia di oggi: col Lecce, Corini ha messo insieme, sinora, 32 panchine (cinque delle quali, telecomandando la sua squadra da casa causa Covid; in casa col Pescara, era squalificato), con 15 vittorie, 13 pareggi e quattro sconfitte. E un sogno: quello di giocare, solamente, altre sei partite in questa stagione. Conti alla mano, significherà qualcosa. Qualcosa di grosso.

(foto: E. Corini, ©SalentoSport/Coribello)