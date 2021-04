LECCE – Primavera, col Pisa per riassaporare la vittoria. I convocati da mister Grieco e il programma della 17ª

L’obiettivo è ritrovare la vittoria che manca da tre partite. Ritorna in campo domani mattina, 10 aprile, il Lecce Primavera di mister Vito Grieco che, al Kick-Off di Cavallino, ospiterà il Pisa. I nerazzurri, nell’ultimo turno, hanno riposato forzatamente a causa del rinvio della loro sfida contro il Cosenza; nel turno precedente, però, hanno frenato il Napoli a domicilio (1-1).

Un avversario, quindi, da prendere con le molle per i baby giallorossi, a prescindere da ciò che dice la classifica, che vede il Pisa distante 13 punti dal Lecce. Non giocherà la capolista Pescara: rinviata la gara tra i Delfini e la Salernitana. In caso di vittoria, quindi, i ragazzi di Grieco affiancherebbero gli abruzzesi (che, al momento, devono recuperare tre partite contro una dei giallorossi) in vetta al girone.

L‘Under 17 di mister Primo Maragliulo, invece, esordisce a Cosenza, domenica alle 11.

I convocati da mister Grieco:

PORTIERI – Borbei, Cultraro, Viola

DIFENSORI – Ciucci, Gianfreda, Hasic, Lemmens, Monterisi, Pani, Pascalau

CENTROCAMPISTI – Macr’, Mancarella, Maselli, Ortisi, Secansky, Travaglini, Trezza, Vulturar

ATTACCANTI – Ancora, Back, Burnete, Inguscio, Piazza

Il programma (17esima giornata – sesta di ritorno): Cosenza-Napoli (ore 11), Frosinone-Crotone (ore 11), Lecce-Pisa (ore 11), Reggina-V. Entella (ore 15), Salernitana-Pescara rinviata, Spezia-Benevento (ore 11).

CLASSIFICA: Pescara*** 31 – Lecce* 28 – V. Entella** 22 – Crotone*** e Napoli*** 21 – Benevento** 20 – Spezia***** 18 – Pisa* 15 – Cosenza***** 14 – Reggina* 13 – Frosinone***** 12 – Salernitana* 6.

*= una gara in meno

(foto: Luigi Gianfreda – ©SalentoSport/Coribello)