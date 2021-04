ECCELLENZA/B – Atletico Racale pesca dalla Promozione, attive anche Deghi e Sava: il mercato last-minute

A meno di due giorni dalla ripartenza ufficiale del campionato d’Eccellenza, diverse società in queste ore si sono rese protagoniste di movimenti di mercato.

Tra le più attive vi è senza dubbio la Deghi di mister Andrea Salvadore, che, in piena con la linea scelta dal presidente Alberto Paglialunga, ha definito diversi colpi in entrata. Molto simile la situazione anche in casa Atletico Racale, che, in queste ore, dovrebbe rendere ufficiali alcune new entry.

ATLETICO RACALE – Mister Pietro Sportillo, dopo aver salutato, Lopez, Nicchiarelli, e, con ogni probabilità, il difensore Marco Greco che si accaserà all’Audace Barletta, in queste ore dovrebbe accogliere diversi nuovi elementi. Dalla Fiamma Jonica Gallipoli, dovrebbero arrivare il centrocampista Fernando Carrozza e gli attaccanti Marco Iurato e Gianni Mummolo (nella foto ©SalentoSport/Coribello). Il ds Aldo Garofalo è al lavoro anche per provare a definire le operazioni con l’ex Taurisano Matteo Luca e l’ex Virtus Lecce Gianni Pedone.

DEGHI – La società orange ha deciso di costruire un organico prettamente salentino ed in questa direzione, oltre alle uscite di Chiavarria e Suhs, vi è da registrare anche l’addio del centrocampista Paollilo. In entrata, ufficiali gli arrivi dei difensori Manuel Vergori e Andrea Piscopiello, dell’esterno classe ’95 Paolo Procida, degli attaccanti Mattia Castrovilli e Vincenzo Molfetta, oltre ai due portieri, Gaetano Mennella e Giuseppe Cervellera.

SAVA – Dopo le ufficialità di Bongermino, Mignogna ed Anglani, altro tris di colpi in casa biancorossa. Alla corte di mister Marangio arrivano l’attaccante ex Manduria Giuseppe Birtolo, il centrocampista Rocco Girardi e il terzino Christian Scatigna.

GINOSA – Muove il mercato anche il Ginosa. In attacco il colpo grosso risponde al nome di Mohammed Saani, reduce dall’esperienza in Serie D con la maglia del Molfetta. Sulle corsie, si registra l’arrivo del laterale, ex Massafra, Michele Bitetti e del giovane Mattia Bruno. Dal Grumentum si registra anche l’arrivo dell’attaccante Leandro Martinez e del centrocampista Giordano Tadeo.

GROTTAGLIE – Movimento in entrata anche per il Grottaglie. Il ds Antonio Bruno si è assicurato le prestazione del forte centrale difensivo Vincenzo Chiochia, del difensore ex Castellaneta Ivan Lecce e del centrocampista Mattia Napolitano, reduce dall’avventura con la maglia del Manduria.

VIRTUS MATINO – La società presieduta da Cristina Costantino, nei giorni scorsi ha ufficializzato due importanti movimenti riguardanti il parco under. Dal Brindisi sono arrivati il centrocampista classe 2003 Claudio Vaughn ed il terzino 2001 Giuseppe .Ripanto