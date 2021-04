SERIE C/C – Virtus Francavilla a Bisceglie, Avellino-Bari vale il secondo posto: programma e arbitri della 35ª

Parte oggi pomeriggio alle 15 il 35esimo turno del girone C di Serie C con l’anticipo tra Palermo e Vibonese. A quattro giornate dalla fine, i giochi per la promozione diretta sono già chiusi, con la Ternana ormai matematicamente in Serie B. Restano da delinearsi le posizioni e le qualificazioni playoff.

La Virtus Francavilla, col successo del turno precedente contro la Cavese, si è decisamente avvicinata alla salvezza e ora potrebbe giocarsi le ultime chance playoff, a partire da domani, quando andrà a visitare il Bisceglie, decisamente impelagato nella lotta per la sopravvivenza e con la mente, forse, già ai playout. Arbitrerà Garofalo di Torre del Greco.

Interessante lo scontro diretto delle 17.30 tra Avellino e Bari. I lupi sono secondi con quattro punti di vantaggio sui biancorossi.

Il programma della 35esima giornata:

sab. ore 15

Palermo-Vibonese: Marco Emmanuele di Pisa (Carpi Melchiorre-Matera; Marotta)

—

sab. ore 17.30

Avellino-Bari: Marco D’Ascanio di Ancona (Ceccon-Gualtieri; Rutella)

—

dom. ore 12.30

Cavese-Teramo: Giuseppe Emanuele Repace di Perugia (Lalomia-Dentico; Ricci)

—

dom. ore 15

Turris-Ternana: Daniele De Tommaso di Rimini (Giorgi-Bonomo; Vigile)

Catania-Potenza: Luca Angelucci di Foligno (Del Santo Spataru-Torresan; Baratta)

Monopoli-Paganese: Michele Giordano di Novara (Marchetti-Giuggioli; Viapiana)

—

dom. ore 17.30

Bisceglie-Virtus Francavilla: Gino Garofalo di Torre del Greco (Martinelli-Piedipalumbo; Centi)

—

lun. ore 21

Viterbese-Casertana: Adalberto Fiero di Pistoia (Abruzzese-Spina; Pirrotta)

—

Juve Stabia-Catanzaro rinviata al 21 aprile

(riposa Foggia)

–

CLASSIFICA: Ternana 84 – Avellino 63 – Bari 59 – Catanzaro 58 – Catania e Juve Stabia 52 – Foggia 47 – Teramo 45 – Palermo 42 – Casertana 41 – Monopoli 37 – Viterbese 36 – Potenza e Turris 35 – Vibonese 31 – Paganese 27 – Bisceglie 24 – Cavese 16.