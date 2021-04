SERIE D/H – Casarano-Andria è il match-clou. Taranto, salta in extremis la trasferta ad Aversa? Il programma della 25ª

Dieci giornate al termine e tanti verdetti ancora da stabilire nel girone H di Serie D. La venticinquesima giornata di campionato si presenta così. Tanti ancora gli asterischi e molti, quindi, sono i match ancora da recuperare. Al momento, uno solo è il rinvio ufficiale per Covid, quello di Gravina–Nardò; è in dubbio la partita della capolista Taranto in quel di Aversa. Il club campano, nella tarda serata di ieri, ha scritto, attraverso il proprio canale social, di aver chiesto alla Lega il rinvio della partita per via della positività di alcuni membri del gruppo-squadra.

Ritorna al “Capozza” il Casarano che ospita la Fidelis Andria, un derby ricco di insidie per entrambe, separate da un solo punto in classifica. I rossoazzurri arrivano dalla brutta sconfitta di Altamura, mentre i biancoazzurri hanno conquistato i tre punti nel turno precedente contro l’Aversa. Il Lavello ha gli stessi punti del Casarano, ma con una gara in più. I ragazzi di Zeman, questa domenica, saranno ospitati dal Picerno, in un derby lucano che potrebbe valere tanto per la classifica e per eventuali posti playoff. L’altro derby pugliese di giornata è quello tra Brindisi e Altamura. I biancorossi, dopo lo stop per Covid, hanno ottenuto un pareggio e due vittorie. I biancoazzurri invece si presentano a questa gara con due pareggi e due sconfitte. Entrambe le compagini cercano punti per i loro rispettivi obiettivi.

L’ultimo incontro tutto made in Puglia vedrà di fronte Bitonto e Cerignola. Si affrontano due squadre in salute. I neroverdi sono reduci da due vittorie. Gli ofantini invece non perdono da ben sette match e potrebbero puntare seriamente ai playoff. Incontro fondamentale in chiave salvezza tra Fasano e Portici. I pugliesi vorrebbero tirarsi definitivamente dalla lotta per i playout. I campani sono penultimi e obbligati a muovere la classifica. Il Molfetta ha costruito la sua salvezza tra le mura amiche, ma, dopo qualche uscita a vuoto, deve conquistare una vittoria per rientrare nella lotta per i playoff. L’occasione arriva in casa della Puteolana terz’ultima. Chiude il turno l’incontro tra Sorrento e Francavilla.

Il programma e le designazioni della venticinquesima giornata di campionato:

dom. h 15

AZ PICERNO-LAVELLO: Emanuele Ceriello di Chiari (Celestino-Caputo)

BITONTO-CERIGNOLA: Adil Bouabid di Prato (Gentile-Lombardi)

BRINDISI-ALTAMURA: Marco Di Loreto di Terni (Lauri-Polidori)

CASARANO-ANDRIA: Kevin Bonacina di Bergamo (Giudice-Cecchi)

FASANO-PORTICI: David Kovacevic di Arco Riva (Scardino-Chiarillo)

PUTEOLANA-MOLFETTA: Enrico Ermitaggio di Ancona (Gookooluk-Lanzellotto)

AVERSA-TARANTO: Gioele Iacobellis di Pisa (Brunozzi-Barcherini)

SORRENTO-FRANCAVILLA: Leonardo Di Mario (Pancani-Tasciotti)

GRAVINA-NARDÒ: Rinviata a data da destinarsi

—

CLASSIFICA: Taranto 48 – Casarano** e Lavello* 40 – F. Andria 39 – AZ Picerno* 37 – Bitonto* 35 – Nardò***, A. Cerignola, Molfetta e T. Altamura**** 34 – Sorrento 31 – Fasano*, R. Aversa** e Brindisi 24 – Francavilla 23 – Puteolana* e Portici 19 – Gravina** 17.

*= una partita in meno