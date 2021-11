SERIE B – Lecce, doppio tabù da sfatare: arbitro e Parma. Il programma e le designazioni della 12ª giornata

Con soli tre giorni di riposo dopo la sfida del Via del Mare, il Cosenza, questa sera, ritorna in campo per sfidare la Reggina nella gara d’apertura della 12esima giornata di Serie B. Il calendario è spalmato su tre giorni: match principale di domani sarà quello del “Vigorito” tra il Benevento e il Frosinone; domenica, alle 14, in campo Lecce e Parma che ritornano a incrociare le lame dopo la partita di Tim Cup, giocata al “Tardini” a Ferragosto e vinta dai giallorossi per 3-1 (doppietta di Coda, Tuia e, per il Parma, Brunetta, che mancherà al Via del Mare in quanto squalificato).

I ducali, allenati da Enzo Maresca, sono in ripresa dopo un avvio col freno a mano tirato, che li ha portati ad allontanarsi dalle primissime posizioni della classifica, a cui puntano palesemente. Due turni fa, i gialloblù sono passati sull’ostico campo del Cittadella per poi bissare il successo in casa contro il Vicenza. Andamento un po’ altalenante per gli emiliani nelle gare fuori casa: due vittorie (a Cittadella e a Pordenone), due pareggi e due sconfitte (a Reggio Calabria e a Terni). Rosa molto giovane per Maresca, con l’eccezione di Gigi Buffon, che, a 43 anni, continua ancora a divertirsi tra i pali che che, al Via del Mare, mise piede, per la prima volta, nell’aprile del 1998 in un Lecce-Parma 0-2 (autorete Casale e Adailton).

Precedenti: Lecce-Parma è stato più giocato in A, che in B o in C. I giallorossi hanno un evidente problema contro i ducali al Via del Mare: non vincono dal 12 maggio 1991, quindi ben trent’anni e passa, 1-0 con rete di Benedetti (Boniek e Scala sulle panchine). Nella precedente sfida, quella di Serie B del giugno 1988, il Lecce vinse 3-2 e segnò un gol anche l’attuale tecnico Marco Baroni. L’ultimo Lecce-Parma, in ordine cronologico, fu anche l’ultimo atto dei giallorossi nella Serie A 2019-20: 2 agosto 2020, Lecce 3 Parma 4 e giallorossi retrocessi in B. In campo, per gli emiliani, c’era anche Dermaku, ex di turno, così come Coda (18 presenze e due reti coi crociati in A, 2014-15).

In totale, al Via del Mare sono stati giocati 25 incontri con sette vittorie giallorosse, otto pareggi e dieci vittorie emiliane.

Arbitrerà Ghersini di Genova, con cui il Lecce non ha mai vinto in cinque partite. (dati wlecce.it)

Il programma e le designazioni della dodicesima giornata:

ven. ore 20.30

Cosenza-Reggina: Antonio Di Martino di Teramo (Colarossi-Iorio; IV Carrione; VAR Marinelli-Pagliardini)

—

sab. ore 14

Alessandria-Ternana: Giacomo Camplone di Pescara (Massara-Di Giacinto; IV Di Cicco; VAR Banti-Vecchi)

Ascoli-LR Vicenza: Daniele Paterna di Teramo (Gualtieri-Rossi M.; IV D’Eusanio; VAR Abbattista-Capaldo)

Como-Perugia: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Galetto-Barone; IV Gigliotti; VAR Giua-Paganessi)

Cremonese-Spal: Andrea Colombo di Como (Longo-Cipriani; IV Mastrodomenico; VAR Sacchi-Rossi C.)

—

sab. ore 16.15

Brescia-Pordenone: Manuel Volpi di Arezzo (Di Vuolo-Imperiale; IV Cavaliere; VAR Prontera-Peretti)

—

sab. ore 18.30

Benevento-Frosinone: Matteo marchetti di Ostia Lido (Valeriani-Affatato; IV Marotta; VAR Valeri-Rocca)

—

dom. ore 14

Lecce-Parma: Davide Ghersini di Genova (Perotti-Palermo; IV Pascarella; VAR Fourneau-Liberti)

—

dom. ore 16.15

Crotone-Monza: Marco Di Bello di Brindisi (Bresmes-Di Monte; IV Costanza; VAR Maggioni-Margani)

—

dom. ore 20.30

Cittadella-Pisa: Francesco Meraviglia di Pistoia (Ranghetti-Prenna; IV Burlando; VAR Mazzoleni-Tegoni)

—

CLASSIFICA: Pisa 22 – Brescia 21 – Lecce 20 – Benevento e Reggina 19 – Frosinone e Cremonese 18 – Perugia e Monza 17 – Parma, Como e Cittadella 16 – Ascoli 15 – Cosenza 14 – Spal e Ternana 13 – Alessandria 8 – Crotone 7 – LR Vicenza 4 – Pordenone 3.

(foto: Davide Ghersini di Genova, arbitro al Via del Mare – ph. Coribello/SS)