VOLLEY B/m – Ufficiale, è coach Cavalera il nuovo allenatore di Allianz Colazzo Galatone

Sarà il navigato coach Tonino Cavalera a sedere sulla panchina dell’Allianz Colazzo Volley Galatone. Ne ha dato comunicazione il club, poco fa.

Classe 1956, nato il Liguria ma salentino doc, Cavalera ha maturato diverse esperienze in B1, B2 e B unica e tante anche in ambito giovanile. Nel 2011, la Fidal Lecce lo elesse migliore allenatore della provincia. Cavalera ha guidato, tra le altre: Potenza, Bari, Fasano, Gioia del Colle, ottenendo due promozioni coi Falchi Ugento, rivestendo il ruolo di vice allenatore al Cutrofiano in A2 e vivendo anche un’esperienza a Galatone.

Cavalera prende il posto del dimissionario coach Rudy Alemanno: “Non potevamo fare scelta migliore – affermano il presidente Giuseppe Giuri col ds Marco Imbriani – poiché a parlare basta il curriculum di mister Cavalera. Il suo biglietto da visita è quello dell’esperienza, della professionalità e della competenza”.

Il neo coach del Galatone Volley esordirà domenica, al palazzetto di Alezio, dove si presenterà la Joivolley Gioia del Colle.