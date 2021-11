LECCE – Gruppo quasi al completo al Via del Mare: il report dell’allenamento

Meno due al giorno di Lecce-Parma. La squadra di Marco Baroni si è allenata stamattina al Via del Mare con soli due elementi del gruppo che hanno svolto allenamento personalizzato. Si tratta di Tuia e di Vulturar. Sono rientrati in gruppo i vari Gabriel, Meccariello e Strefezza.

Intanto è giunta la convocazione per i due nazionali islanedsi, Bjarnason e Helgason, che sono stati selezionati per le due gare della loro nazionale, valide per le qualificazioni ai Mondiali, Romania-Islanda (11 novembre) e Macedonia del Nord-Islanda (14 novembre). A meno di clamorosi risultati, comunque, la nazionale islandese è fuori dal secondo posto che garantirebbe la disputa dei playoff di spareggio per i mondiali del Qatar, essendo a 8 punti e a -5 dalla Romania.

(foto: Alessandro Tuia, recupero difficile – ph. Coribello/SalentoSport)