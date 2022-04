SERIE B – Il Lecce contro Mancosu e Meccariello: l’anno scorso, la Spal… Programma e arbitri della 34ª

Tutti pronti per la volata finale. Mancano cinque partite al termine della stagione regolare e non ci sono, ancora, verdetti emessi dalla classifica. Nelle parti alte, Cremonese e Lecce occupano, al momento, le due posizioni che darebbero la promozione diretta in A; alle loro spalle, una lunga schiera di pretendenti alle caselle 1 e 2 e, in subordine, a guadagnarsi gli spareggi promozione di fine anno.

Per la Cremonese capolista ci sarà da far visita al Frosinone. La squadra di Fabio Grosso è in fase calante, avendo perso tre delle ultime quattro partite (tra cui a Lecce), ma è in piena corsa per i playoff, essendo, al momento, ottava. Sarà partita vera, quindi. A Lecce arriva la Spal degli ex giallorossi Biagio Meccariello e Marco Mancosu, due che, insieme, hanno vestito la casacca giallorossa circa 270 volte. Meccariello (89 presenze, due gol) e Mancosu (180 presenze, 50 gol, settimo cannoniere all-time dei salentini) sono già nella storia del Lecce e nel cuore dei tifosi. Siamo sicuri che lo stadio di Via del Mare, attribuirà loro il giusto applauso che meritano. Ma, appena comincia la gara, saranno avversari come tutti.

Per uno strano scherzo del fato, Lecce-Spal si giocherà nello stesso periodo della partita giocata lo scorso anno (10 aprile 2021). Allora, mancavano altri sei match alla fine della stagione regolare; quest’anno ne mancano cinque, ma poco cambia. Non fu una partita che regalò sorrisi alla squadra di Eugenio Corini: il Lecce perse 1-2 (Valoti e Okoli; momentaneo pareggio di Majer) e diede il primo campanello d’allarme. Dopo una settimana, i giallorossi vinsero a Vicenza, ma fu l’ultima gioia di quella sciagurata stagione. Il 1° maggio, il Lecce perse in casa 1-3 contro il Cittadella, allenato da Roberto Venturato, attuale allenatore della Spal.

La Spal si presenterà al Via del Mare sulla scia del pari interno, in doppia rimonta, contro il Cosenza (che ha pagato a caro presso le contestazioni di fine gara all’arbitro). Gli emiliani di Venturato sono a secco di vittorie da cinque turni e fuori casa hanno vinto ad Ascoli, Cosenza, Crotone e Como (il 5 marzo). Partita come una delle grandi favorite al salto in Serie A, la formazione emiliana ha dovuto ridimensionare le sue aspettative. Ora l’obiettivo salvezza è praticamente in tasca. A cinque turni dalla fine, la Spal ha otto punti di vantaggio sull’Alessandria, da gestire, comodamente, nelle ultime cinque giornate.

I precedenti tra Lecce e Spal giocati nel Salento vedono pendere la bilancia dalla parte dei salentini (sei vittorie contro due; tre i pareggi). Detto dell’ultimo confronto diretto in ordine cronologico, il Lecce non vince in casa con la Spal dalla stagione 2019-20: 2-1 siglato da Mancosu su rigore e da Majer; per la Spal, gol di Petagna. Era il febbraio 2020, campionato di Serie A.

Dirigerà la sfida, Matteo Marchetti di Ostia Lido, quest’anno in campo al Via del Mare per Lecce-Como 1-1 (dati wlecce.it).

Detto di Lecce-Spal, la 34esima giornata potrebbe sorridere al Benevento che ospita il Vicenza. Il Monza è di scena a Cosenza (a pari punti col Vicenza, in zona pericolo), mentre il Pisa è atteso al “Curi” di Perugia. Lunedì sera, posticipo tra Brescia e Parma.

Il programma e le designazioni arbitrali:

sab. ore 14

Alessandria-Pordenone: Valerio Marini di Roma 1 (Grossi-Nuzzi; IV Gemelli; VAR Meraviglia-Di Paolo=

Como-Cittadella: Dalniele Paterna di Teramo (Di Monte-Trinchieri; IV Perenzoni; VAR Baroni-Fabbri)

Lecce-Spal: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Vono-Rossi C.; IV Catanoso; VAR Piccinini-Bottegoni)

—

sab. ore 16.15

Frosinone-Cremonese: Rosario Abisso di Palermo (GAletto-Laudato; IV Saia; VAR Di Bello-Vecchi)

—

dom. ore 14.30

Benevento-LR Vicenza: Lorenzo Maggioni di Lecco (Ranghetti-Vivenzi; IV Carrione; VAR Zufferli-Raspollini)

—

dom. ore 15.30

Ascoli-Reggina: Antonio Di Martino di Teramo (Muto-Robilotta M.; IV Nicolini; VAR Minelli-Lanotte)

Cosenza-Monza: Fabio Maresca di Napoli (Del Giovane-Massara; IV Di Cairano; VAR Pezzuto-Margani)

Crotone-Ternana: Eugenio Abbattista di Molfetta (Della Croce-Ceccon; IV Carella; VAR Prontera-Mokhtar)

Perugia-Pisa: Davide Massa di Imperia (Mastrodonato-Pagnotta; IV Galipò; VAR Fourneau-Fiore)

—

lun. ore 20.30

Brescia-Parma: Davide Ghersini di Genova (Colarossi-Saccenti; IV Acanfora; VAR Dionisi-Affatato)

—

CLASSIFICA: Cremonese 63; Lecce 62; Monza 60; Pisa 59; Brescia 58; Benevento 57; Ascoli 52; Frosinone 51; Perugia 48; Parma e Cittadella 45; Como, Ternana e Reggina 44; Spal 34; Alessandria 26; Vicenza e Cosenza 25; Crotone 21; Pordenone 17.

(foto: Mancosu e, alla sua sinistra, Meccariello, con la maglia del Lecce – febbraio ’21 – ph Coribello/SalentoSport)