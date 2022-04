LECCE – Baroni tra SPAL e pressioni: “Sappiamo come gestirle. L’avversario non va sottovalutato”. I convocati

Esame SPAL per il Lecce, chiamato a provare a vincere la terza di fila ospitando gli estensi dell’ex capitano giallorosso Marco Mancosu. A presentare la sfida alla vigilia è stato mister Marco Baroni.

Finalmente tutti disponibili per l’allenatore: “C’è stata la possibilità di recuperare tutti. Questa squadra è stata capace di sopperire alle assenze con sacrificio durante questa stagione, ora che abbiamo tutti siamo ovviamente ancora più contenti. Sono molto felice quando posso fare delle scelte. Margine di errore ridotto nella scelta di formazione arrivati a questo punto? Certo, ed è un segnale che si sta facendo bene. Ogni tecnico vorrebbe arrivare in questa situazione in questo periodo. Se è facile vuol dire che non hai nulla da giocarti”.

L’avversario non è da sottovalutare: “Non c’è una partita fotocopia all’altra, ogni gara è diversa ed è difficile. La SPAL, lo sapete, è una squadra importante, con elementi che hanno fatto la Serie A nonostante una stagione al di sotto delle aspettative. Sarà una partita difficile nella quale dovremo fare tutto al meglio per portare a casa il risultato. Hanno delle assenze? In questo momento non guardo la situazione in casa altrui, tra l’altro se mancano Meccariello e Capradossi al centro della difesa hanno comunque un Vicari che ha fatto la Serie A. E’ un torneo combattutissimo dove non ci sono risultati scritti e bisogna restare concentrati, si veda il Pordenone che lotta in ogni partita ed ha anche raggiunto risultati sorprendenti. Guardo in casa nostra, dovremo mantenere altissima la concentrazione. Mancosu lo conosco bene per averlo avuto in estate, so che ci terrà a fare bene davanti al suo ex pubblico ed è giusto così. Noi lo saluteremo perché ha fatto molto bene per il Lecce, poi dopo l’inizio del match ce la giocheremo da avversari”.

Il Lecce si appresta ad attraversare la fase clou della propria stagione: “Questa squadra ha imparato che si vive in pressione. Se non c’è vuol dire che stiamo a casa, quindi la pressione è il nostro pane quotidiano. Serve invece imparare a gestirla, cosa che questa squadra ha mostrato di saper fare in tutto il corso del campionato. E’ una squadra che sa donarsi, sa dare tutto e lo fa con gioia, quindi sono molto tranquillo sotto questo punto di vista e so che gestiremo bene questo aspetto”.

Sulla formazione: “Non cambieremo molto perché fisicamente è tranquillamente gestibile. Poi inoltre i cinque cambi sono un patrimonio importante sia nella gestione delle energie che nell’impatto sul match ben oltre il semplice schieramento di un undici titolare. C’è la possibilità di vedere elementi titolari per il terzo incontro di fila. Gabriel? E’ rientrato, ha fatto questi allenamenti molto bene anche se sono stati pochi. Ho visto da parte sua una grandissima voglia e disponibilità. Ora faremo una chiacchierata e decideremo“.

I CONVOCATI

PORTIERI: Plizzari, Bleve, Gabriel

DIFENSORI: Lucioni, Gendrey, Gallo, Barreca, Calabresi, Tuia, Dermaku, Simic

CENTROCAMPISTI: Gargiulo, Bjorkengren, Blin, Majer, Hjulmand, Helgason, Faragò

ATTACCANTI: Ragusa, Coda, Listkowski, Strefezza, Rodriguez, Di Mariano, Asencio

Non convocati: nessun indisponibile.

