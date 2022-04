LECCE – Gruppo al completo, c’è anche Asencio. Giudice sportivo, stop a un calciatore della Spal

Prosegue a pieno ritmo la preparazione del Lecce in vista della gara di sabato contro la Spal. Il gruppo è a completa disposizione di Marco Baroni, compreso Asencio che si è allenato con i compagni. Ieri era rientrato anche Gabriel. Domani la rifinitura.

Intanto, il Giudice sportivo ha fermato, per una giornata, Lorenzo Dickmann, esterno difensivo della Spal. Tra le altre, spiccano le squalifiche inflitte a tre calciatori del Cosenza, che, nel prossimo turno, affronterà il Monza, terzo in classifica. Per due calciatori (Camporese e Rigione), doppia giornata di squalifica: ciò significa, saltare anche il recupero casalingo contro il Benevento del 14 aprile.

CALCIATORI – Due giornate per Michele Camporese (Cosenza), Michele Rigione (Cosenza); una giornata per Yann D. Gondo (Cremonese), Joaquin O. Larrivey (Cosenza), Lorenzo Lucca (Pisa), David Schnegg (Crotone), Theophilus Awua (Crotone), Riccardo Brosco (Vicenza), Andrea Cistana (Brescia), Gian Luca Di Chiara (Reggina), Lorenzo M. Dickmann (Spal), Nicholas Ioannou (Como), B. Lhassine Kone (Crotone), Nicola Pavan (Cittadella), Luca Zanimacchia (Cremonese).

Ammonizione e ammenda di 1.500 euro per Anthiny Partipilo (Ternana, simulazione).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Due giornate per Danilo Chiodi (Cosenza).