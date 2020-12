SERIE B – Giornata poco prolifica per gli attaccanti. Due doppiette, tutte monzesi. Mancosu fa 5: la classifica marcatori

Giornata poco prolifica per gli attaccanti la numero 12 di Serie B che è andata in archivio nella tarda serata di ieri e che ha visto il balzo in vetta alla classifica dell’Empoli, impostosi di misura sulla Cremonese. Salernitana e Lecce pareggiano nel big-match e permettono il sorpasso di La Mantia e compagni, che ora guidano con un punto proprio sulla Salernitana, due sul Frosinone, tre sulla Spal e quattro sulla coppia Venezia-Lecce. Ventidue le reti messe a segno tra lunedì e ieri, due le doppiette, tutte monzesi: Boateng e Sampirisi.

Mancosu sale a quota 5 dopo la realizzazione del calcio di rigore che ha annullato il gol di Capezzi. Per il capitano del Lecce, in maglia giallorossa, sono adesso 46 le reti confezionate. Chevanton, secondo, è a meno 12.

La classifica marcatori aggiornata dopo la 12esima:

8 RETI: Coda M. (Lecce), Forte F. (Venezia);

7 RETI: Mancuso L. (Empoli);

6 RETI: Diaw D. (Pordenone), Mazzocchi S. (Reggiana), Gargiulo M. (Cittadella);

5 RETI: Tutino G. (Salernitana), Meggiorini R. (LR Vicenza), Novakovich A. (Frosinone), Bajic R. (Ascoli), Mancosu Marco (Lecce);

4 RETI: La Mantia A. (Empoli), Garritano L. (Chievo), Marconi M. (Pisa), Stepinski M. (Lecce), Vido L. (Pisa), Strizzolo L. (Cremonese), Aramu R. (Venezia), Dany Mota (Monza), Boateng K. (Monza);

3 RETI: Liotti D. (Reggina), Moreo S. (Empoli), Maistro F. (Pescara), Castro L. (Spal), Mancosu Matteo (V. Entella), Carretta M. (Cosenza), Kupisz T. (Salernitana), Ceter Valencia (Pescara), Di Francesco F. (Spal), Paloschi A. (Spal), Dalmonte N. (LR Vicenza), Margiotta F. (Chievo), Parzyszek P. (Frosinone);

2 RETI: Henderson L., Falco F. (Lecce) e altri 35;

UNA RETE: Dermaku K., Paganini L., Majer Z., Tachtsidis P., Calderoni M., Adjapong C. e altri 80.