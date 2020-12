Vigilia tribolata in casa Lecce. Come noto, l’ambiente giallorosso è stato scosso dalla notizia della positività di mister Corini, che non partirà dunque per la trasferta in casa della Salernitana, per la quale ha convocato 22 elementi. Come se non bastasse, è arrivata la comunicazione della defezione dell’ultim’ora di Dermaku, infortunatosi nella rifinitura odierna e…