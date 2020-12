Senza tregua, ieri sera ha preso il via il dodicesimo turno di Serie B con l’anticipo tra Reggina e Venezia. Il match-clou, come successo nei due turni precedenti, vedrà protagonista ancora il Lecce impegnato alle ore 21 sul campo della capolista Salernitana, reduce dalla batosta di Brescia. Sulla panchina giallorossa non ci sarà mister Eugenio Corini,…