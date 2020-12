SERIE D/H – Si muove il Bitonto, il Brindisi vicino ad un ex Gallipoli: i primi movimenti di mercato

Comincia ad entrare nel vivo il mercato di Serie D, con diverse compagini che nelle ultime ore hanno ufficializzato alcuni movimenti in entrata.

CASARANO – Il sodalizio del presidente Maci, ha comunicato la rescissione consensuale con il giovane portiere Mattia Guarnieri. Il direttore Pitino resta vigile sul mercato e nelle prossime ore potrebbe definire alcune importanti trattative.

BRINDISI – La società azzurra si è assicurata le prestazioni del centrocampista classe 1993 Filippo Balzano, che nella prima parte di stagione ha indossato la casacca dell’Unione Calcio Bisceglie. Dal Siracusa arriva l’esperto difensore centrale Raffaele Gambuzza, mentre per l’attacco si lavora per l’arrivo dell’ex Gallipoli Lorenzo Franzese. Quasi fatta anche per l’ex Massafra Gomes Forbes In uscita da registrare l’addio di Loris Palazzo. Dopo l’addio di Cerone, anche l’avventura di Laccarra sembrerebbe vicina alla conclusione, con l’ex Sly che potrebbe accasarsi al Molfetta.

BITONTO – Fatta per l’arrivo del difensore classe 2000 Francesco Milani e dell’attaccante Loris Palazzo, e del centrocampista ex Gravina Montinaro. Sempre per il centrocampo piace l’argentino Carlos Biason.

FRANCAVILLA – Fatta per l’approdo in terra Lucana del centrocampista classe ’91 Stefan Vukmirovic, che per la prima volta indosserà la casacca di una compagine italiana.

PUTEOLANA – La società campana ha reso l’ingaggio del centrocampista classe 93 Giuseppe Ruggiero, reduce dalle esperienze con le maglie di Portici e Rotonda.

NARDò – Come ormai noto il direttore Andrea Corallo si è assicurato le prestazioni del centrocampista Giacomo Lezzi, reduce dall’esperienza nei professionisti con la Casertana.

CERIGNOLA – La prima operazione di mercato dei gialloblù è un’operazione in uscita, con il giovane portiere classe 2001 Stefano Carriero che si accasa al Picerno.