SERIE B – Ascoli corsaro a Terni. Tre rinvii per Covid nella 19ª: il programma e gli arbitri

Col largo successo dell’Ascoli in casa della Ternana (2-4), si è aperta ieri sera la 19esima giornata di Serie B che sarà monca per via dei tre rinvii già previsti. Non si giocheranno Cittadella-Cosenza, Parma-Crotone e LR Vicenza-Alessandria, ovviamente per Covid.

Il Lecce ritorna in campo dopo un mese esatto dall’ultima partita giocata (Spezia-Lecce di Coppa Italia, 16 dicembre) e lo farà a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone di Bruno Tedino, squadra in netta crisi di risultati ma che si sta dando da fare sul mercato per cercare di invertire la rotta. Non sarà in campo l’ex Jacopo Petriccione, in procinto di lasciare il Friuli causa mercato (Benevento?). Arbitrerà il signor Colombo di Como che non ha mai diretto il Lecce in carriera.

Pordenone-Lecce si è giocata solamente due volte. La prima, in Coppa Italia, nell’agosto 2017 (vinse il Pordenone 3-2 dopo che il Lecce era andato in doppio vantaggio con Di Piazza); la seconda, nello scorso torneo di Serie B, a fine gennaio 2021: finì 1-1 con le reti di Coda e Musiolik.

Il programma dell’ultima di andata:

Ternana-Ascoli 2-4 (ieri)

20′ e 23′ Maistro (A), 42′ Caligara aut. (A), 57′ Falletti (T), 75′ Baschirotto (A), 90+4′ Peralta (T)

—

sab. ore 14

Cittadella-Cosenza rinviata ddd

Cremonese-Como: Matteo Gariglio di Pinerolo (Saccenti-Nuzzi; IV Cavaliere; VAR Pairetto-Preti)

Parma-Crotone rinviata ddd

Reggina-Brescia: Alberto Santoro di Messina (Prenna-Fontemurato; IV Ubaldi; VAR Pezzuto-Colarossi)

—

sab. ore 16.15

Pisa-Frosinone: Francesco Cosso di Reggio C. (Mastrodonato-Di Giacinto; IV Rutella; VAR Manganiello-Margani)

—

dom. ore 16.15

Monza-Perugia: Eugenio Abbattista di Molfetta (Rossi M.-Vigile; IV Cherchi; VAR Mazzoleni-Sechi)

Pordenone-Lecce: Andrea Colombo di Como (Baccini-Di Monte; IV Longo F.; VAR Paterna-Rossi C.)

Spal-Benevento: Niccolò Baroni di Firenze (Zingarelli-Laudato; IV Feliciani; VAR Camplone-Paganessi)

LR Vicenza-Alessandria rinviata ddd

—

CLASSIFICA: Pisa 38 – Benevento e Brescia 34 – Cremonese 32 – Lecce* e Monza 31 – Cittadella e Ascoli 29 – Frosinone 28 – Perugia 27 – Como 25 – Parma, ternana e Reggina 23 – Spal 20 – Alessandria 17 – Cosenza 16 – Crotone 11 – Pordenone 8 – Vicenza* 7.

* una gara in meno