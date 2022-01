LECCE – Baroni non si fida del Pordenone: “Ha cambiato tanto, servirà massima attenzione”. I convocati

Dopo il match doppiamente rinviato con il Vicenza, Marco Baroni è pronto a tornare a fare sul serio ed in conferenza stampa ha presentato Pordenone-Lecce, il primo incontro del 2022 per i giallorossi.

La gara non sarà semplice, a dispetto della classifica: “Mi aspetto una partita difficilissima, la pericolosità della gara è tutta nelle novità del Pordenone. In questa sessione di gennaio hanno cambiato linea e hanno grandissime motivazioni, quella con il Lecce può essere una chiave di volta per riaprire una corsa verso la salvezza. Siamo consapevoli di ciò e ho chiesto ai miei giocatori una conferma. Ci siamo allenati tanto e bene, ma in partita dobbiamo avere una testa competitiva e attendo per domani un impatto mentale importante”.

C’è ancora qualche dubbio di formazione: “Ci sono sempre dei dubbi perché la squadra sta lavorando bene. Io ho ricevuto dei messaggi importanti dalla gara di Coppa Italia. Ci sono ancora poche ore per decidere ma sono importanti. Stiamo bene fisicamente, vediamo dal punto di vista mentale come stiamo. Coda e Di Mariano Sono i due dubbi principali perché Pablo sta bene e si è allenato con grande entusiasmo così come Olivieri. Per il resto abbiamo recuperato Gallo che è stato fuori un po’ di tempo. Non c’è tra i convocati Listkowski per un affaticamento, la scelta è precauzionale, così come per Tuia”.

Fare subito bene dopo la sosta non sarà semplice: “Quello di Pordenone sarà un bel banco di prova, mi attendo una crescita importante, perché come si è visto in A le ripartenze sono state compromesse da un atteggiamento sbagliato. Finalmente però torniamo in campo e dobbiamo essere pronti a rivivere le emozioni belle a partire da quelle del pregara fino ad arrivare alla sfida vera e propria”.

Avere meno tifosi giallorossi al seguito non sarà di certo bello: “La mancanza dei tifosi allo stadio per noi è come un lutto, loro sono la componente più bella e più importante. I nostri sacrifici sono tutti per loro. Ci dispiace questa ennesima restrizione, ma la situazione sanitaria che stiamo vivendo ci porta a questo. Rimane l’amarezza di tornare a giocare in uno stadio con pochi tifosi. In B sicuramente siamo quelli più penalizzati perché il Via del Mare ci dava un contributo molto importante. Ci seguiranno da lontano e troveranno il modo di farci sentire la loro vicinanza”.

I CONVOCATI:

PORTIERI: Borbei, Gabriel, Samooja

DIFENSORI: Lucioni, Gendrey, Gallo, Barreca, Calabresi, Dermaku, Hasic

CENTROCAMPISTI: Gargiulo, Helgason, Bjorkengren, Blin, Majer, Hjulmand, Faragò

ATTACCANTI: Coda, Olivieri, Strefezza, Di Mariano, Rodriguez

Non convocati: Pisacane (inf.), Benzar, Vultuar, Milli, Bleve, Paganini, Vera, Tuia (inf.), Listkowski (inf.).

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SS)