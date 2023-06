Si è chiusa ieri sera, con lo spareggio salvezza tra Verona e Spezia, vinto dagli scaligeri, la stagione di Serie A 2022-23 che ha eletto il Napoli vincitore del suo terzo Scudetto della storia. Salvezza con una giornata d’anticipo per il Lecce, un’impresa targata Sticchi Damiani-Baroni ma anche Corvino–Trinchera.

La classifica finale di Serie A e i verdetti 2022-23:

Napoli 90;

Lazio 74 – Inter 72 – Milan 70 – Atalanta 64 – Roma 63 – Juventus 62 – Fiorentina 56 – Bologna 54 – Torino 53 – Monza 52 – Udinese 46 – Sassuolo 45 – Empoli 43 – Salernitana 42 – Lecce 36 – Spezia e Verona 31 – Cremonese 27 – Sampdoria 19.

Napoli campione d’Italia; Napoli, Lazio, Inter e Milan qualificate in Champions League; Atalanta e Roma qualificate in Europa League; Juventus qualificata alla Conference League; Sampdoria, Cremonese (direttamente) e Spezia (dopo spareggio) retrocesse in Serie B.

(foto Coribello/SalentoSport)