Si è chiusa ieri sera, con la finale playoff tra Bari e Cagliari vinta dagli isolani in zona Cesarini, la stagione di Serie B 2022-23 che ha promosso in Serie A il Frosinone, il Genoa e, appunto, il Cagliari. Lasciano la serie cadetta quattro squadre di grande tradizione come Benevento, Spal, Perugia e Brescia.

La classifica finale di Serie B e i verdetti 2022-23:

Frosinone 80;

Genoa 73 – Bari 65 – Parma e Cagliari 60 – Sudtirol 58 – Reggina 50 – Venezia e Palermo 49 – Modena 48 – Pisa, Ascoli e Como 47 – Ternana e Cittadella 43 – Brescia e Cosenza 40 – Perugia 39 – Spal 38 – Benevento 35.

Frosinone, Genoa (direttamente) e Cagliari (via playoff) promosse in Serie A; Benevento, Spal, Perugia (direttamente) e Brescia (dopo playout) retrocesse in Serie C.