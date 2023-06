SERIE B – Pavoletti gela il San Nicola: Cagliari in A, Bari beffato

Un gol di Pavoletti al 94′ regala la Serie A al Cagliari. Bari battuto al San Nicola, davanti a 60mila tifosi che non attendevano altro se non il triplice fischio di una gara combattuta ma inchiodata ancora sullo 0-0, risultato che avrebbe promosso i biancorossi.

Una palla vagante in area al quarto di recupero, deviata in spaccata da Pavoletti alle spalle di un ottimo Caprile, autore di parate stratosferiche, regala il ritorno in A ai sardi dopo una sola stagione.

Il Cagliari, quindi, si unisce a Frosinone e Genoa, già promosse direttamente. Un’altra magia di Claudio Ranieri.

La prossima Serie A sarà formata, quindi, da Frosinone, Genoa, Cagliari, Napoli, Lazio, Inter, Milan, Atalanta, Roma, Juventus, Fiorentina, Bologna, Torino, Monza, Udinese, Sassuolo, Empoli, Salernitana, Lecce e Verona.

(foto. C. Ranieri, ©TMW)