SERIE A – Immobile trionfa in Italia e in Europa: la classifica marcatori completa della stagione 2019/20

Ciro Immobile ha vinto la classifica cannonieri di Serie A 2019/20 con 36 reti, cinque in più di Cristiano Ronaldo e 13 in più rispetto a Lukaku. Il successo vale al bomber della Lazio e della Nazionale anche la Scarpa d’Oro 2019-20, interrompendo il dominio di Leo Messi, vincitore delle ultime tre edizioni. Era dal 2006-07 che un italiano non trionfava nella speciale graduatoria dei migliori marcatori europei o che giocano in Europa: l’ultimo era stato Francesco Totti e, prima di lui, Luca Toni.

Marco Mancosu si conferma il miglior marcatore stagionale del Lecce con 14 reti davanti a Gianluca Lapadula, secondo con undici centri; a seguire: Falco (4), Calderoni, Lucioni e Babacar (3), La Mantia, Barak, Saponara e Farias (2), Meccariello, Donati, Majer, Shakhov, Deiola, Tabanelli (1).

36 RETI: Immobile C. (Lazio);

31 RETI: Ronaldo C. (Juventus);

23 RETI: Lukaku R. (Inter);

21 RETI: Caputo F. (Sassuolo);

18 RETI: Joao Pedro (Cagliari), Muriel L. (Atalanta), Zapata D. (Atalanta);

16 RETI: Belotti A. (Torino), Dzeko E. (Roma);

15 RETI: Ilicic J. (Atalanta);

14 RETI: Martinez L. (Inter), Berardi D. (Sassuolo), Mancosu M. (Lecce);

12 RETI: Petagna A. (Spal), Simeone G. (Cagliari), Cornelius A. (Parma);

11 RETI: Dybala P. (Juventus), Boga J. (Sassuolo), Milik A. (Napoli), Rebic A. (Milan), Quagliarella F. (Sampdoria), Gabbiadini M. (Sampdoria), Lapadula G. (Lecce);

10 RETI: Lasagna K. (Udinese), Kulusevski D. (Parma), Chiesa F. (Fiorentina), Ibrahimovic Z. (Milan);

9 RETI: Gosens R. (Atalanta), Caicedo F. (Lazio), Pandev G. (Genoa), Mertens D. (Napoli), Pasalic M. (Atalanta), Mkhitaryan H. (Roma), Barrow M. (Bologna), Correa J. (Lazio), Calhanoglu H. (Milan);

8 RETI: Orsolini R. (Bologna), Criscito D. (Genoa), Malinovskiy R. (Atalanta), Di Carmine S. (Verona), Higuain G. (Juventus), Insigne L. (Napoli), Okaka S. (Udinese);

7 RETI: Ramirez G. (Sampdoria), Donnarumma A. (Brescia), Gervinho (Parma), De Paul R. (Udinese), Pessina M. (Verona), Kolarov A. (Roma), Palacio R. (Bologna), Milinkovic-Savic S. (Lazio), Gomez A. (Atalanta), Pulgar E. (Fiorentina), Torregrossa E. (Brescia);

6 RETI: Vlahovic D. (Fiorentina), Nainggolan R. (Cagliari), Kucka J. (Parma), Hernandez T. (Milan), Luis Alberto (Lazio), Bonazzoli F. (Sampdoria), Zaniolo N. (Roma), Veretout J. (Roma), Berenguer A. (Torino), Leao R. (Milan), Kouame C. (5 Genoa, 1 Fiorentina), Zaza S. (Torino), Sanabria A. (Genoa);

5 RETI: Balotelli M. (Brescia), Pinamonti A. (Genoa), Duricic F. (Sassuolo), Candreva A. (Inter), Soriano R. (Bologna), Faraoni D: (Verona), Caprari G. (3 Sampdoria, 2 Parma), Kalinic N. (Roma), Perotti D. (Roma);

4 RETI: Piatek K. (Milan), Sansone N. (Bologna), Ansaldi C. (Torino), Bani M. (Bologna), Pazzini G. (Verona), Kluivert J. (Roma), Callejon J. (Napoli), Linetty K. (Sampdoria), Lozano H. (Napoli), Manolas K. (Napoli), Kurtic J. (2 Spal, 2 Parma), Kessie F. (Milan), Gagliardini R. (Inter), de Vrij S. (Inter), Cutrone P. (Fiorentina), de Ligt M. (Juventus), Falco F. (Lecce), Sanchez A. (Inter), Traorè H. (Sassuolo), Milenkovic N. (Fiorentina), Inglese R. (Parma), Young A. (Inter), D’Ambrosio D. (Inter);

3 RETI: Sensi S. (Inter), Pjanic M. (Juventus), Calderoni M. (Lecce), Llorente F. (Napoli), Bonucci L. (Juventus),

Verre V. (Verona), Brozovic M. (Inter), Chancellor J. (Brescia), Under C. (Roma), Ramsey A. (Juventus), Bonaventura G. (Milan), Pezzella G. (Fiorentina), Ribery F. (Fiorentina), Stepinski M. (Verona), Valoti M. (Spal), Gagliolo R. (Parma), Defrel G. (Sassuolo), Babacar K. (Lecce), Lucioni F. (Lecce), Veloso M. (Verona), Lazovic D. (Verona), Di Lorenzo G. (Napoli), Bremer G. (Torino), Borini F. (Verona), Nestorovski I. (Udinese), Fofana S. (Udinese), Smalling G. (Roma), Ruiz F. (Napoli);

2 RETI: Ceppitelli L. (Cagliari), Di Francesco F. (Spal), Castro L. (Cagliari), Castrovili G. (Fiorentina), La Mantia A. (Lecce), Farias D. (Lecce), Freuler R. (Atalanta), Jankto J. (Sampdoria), Sema K. (Udinese), Iacoponi S. (Parma), Acerbi F. (Lazio), Zielinski P. (Napoli), Poli A. (Bologna), Bonifazi K. (Torino), Vecino M. (Inter), Marusic A. (Lazio), Cassata F. (Genoa), Dkimsiti B. (Atalanta), Valero B. (Inter), Palomino J. (Atalanta), Nandez N. (Cagliari), Iago Falque (Genoa), Bastoni A. (Inter), Zaccagni M. (Verona), Cuadrado J. (Juventus), Muldur M. (Sassuolo), Toloi R. (Atalanta), Schone L. (Genoa), Danilo (Bologna), De Roon M. (Atalanta), Spalek N. (Brescia), Danilo (Juventus), Biraghi C. (Inter), Zmrhal J. (Brescia), Cerri A. (1 Cagliari, 1 Spal), Saponara R. (Lecce), Peres B. (Roma), Allan (Napoli), Verdi S. (Torino), Dessena D. (Brescia), Raspadori G. (Sassuolo), Duncan A. (1 Sassuolo, 1 Fiorentina), Barak A. (Lecce), Castillejo S. (Milan), Politano M. (Napoli), D’Alessandro M. (Spal);

UNA RETE: Becao R. (Udinese), Noateng K. (Fiorentina), Chiellini G. (Juventus), Izzo A. (Torino), Zapaca C. (Genoa), Cristante B. (Roma), Cistana A. (Brescia), Barillà A. (Parma), Castagne T. (Atalanta), Romulo (Brescia), Radu S. (Lazio), Krejci L. (Bologna), Kumbulla M. (Verona), Farago P. (Cagliari), Traorè A. (Atalanta), Agudelo K. (Genoa), Tonali S. (Brescia), Karamoh Y. (Parma), Santander F. (Bologna), Maksimovic N. (Napoli), Suso (Milan), Toljan J. (Sassuolo), Salcedo E. (Verona), Oliva C. (Cagliari), Sprocati M. (Parma), Rog M. (Cagliari), Pisacane F. (Cagliari), Barella N. (Inter), Sturaro S. (Genoa), Mancini G. (Roma), Dzemaili B. (Bologna), Olsen A. (Bologna), Ragatzu D (Cagliari), Caceres M. (Fiorentina), Tabanelli A. (Lecce), Luiz Felipe (Lazio), Pussetto I. (Udinese), Badelj M. (Fiorentina), Pellegrini L. (Roma), Esposito S. (Inter), Rinccon T. (Torino), Strefezza G. (Spal), Grassi A. (Parma), Benassi m. (Fiorentina), Obiang P. (Sassuolo), Demiral M. (Juventus), Stryger Larsen J. (Udinese), Bastos (Lazio), Dawidowicz P. (Verona), Elmas E. (Napoli), Demme D. (Napoli), Deiola A. (Lecce), Adekanye B. (Lazio), Missiroli S. (Spal), Bisoli D. (Brescia), Soumaoro A. (Genoa), Majer Z. (Lecce), Cataldi D. (Lazio), Edera S. (Torino), Donati G. (Lecce), Pereiro G. (Genoa), N’Koulou N. (Torino), Bourabia M. (Sassuolo), Thorsby M. (Sampdoria), Magnani G. (Sassuolo), Semprini A. (Brescia), Rogerio (Sassuolo), Younes A. (Napoli), Parolo M. (Lazio), Costa D. (Juventus), Eriksen C. (Inter), Floccari S. (Spal), Papetti A. (Brescia), Juwara M. (Bologna), Rabiot A. (Juventus), Haraslin L. (Sassuolo), Goldaniga E. (Genoa), Fazio F. (Roma), Godin D. (Inter), Romagnoli A. (Milan), Shakhov I. (Lecce), Ghezzal R. (Fiorentina), Alex Sandro (Juventus), Lukic S. (Torino), Saelemaekers A. (Milan), Bennacer I. (Milan), Calabria D. (Milan), Tomiyasu T. (Bologna), Chabot J. (Sampdoria), Dabo B. (Spal), Spinazzola L. (Roma), Lerager L. (Genoa), Perez C. (Roma), Darmian M. (Parma), Hysaj E. (Napoli), Amrabat S. (Verona), Bernardeschi F. (Juventus), Samir (Udinese), Askildsen K. (Sampdoria), Gagliano L. (Cagliari), Singo W. (Torino), Diawara A. (Roma), Leris M. (Sampdoria), Romero C. (Genoa), Meccariello B. (Lecce), Svanberg M. (Bologna).