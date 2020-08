LECCE – Si comincia a progettare il futuro: sorprese in vista?

Dopo la sconfitta di ieri col Parma, che ha ufficializzato il ritorno in Serie B dopo solo una stagione in massima serie, in casa Lecce è già tempo di pianificare il futuro, a conferma che il risultato sportivo non intacca in alcun modo la bontà del progetto giallorosso.

In questa direzione, il presidente Saverio Sticchi Damiani, in mattinata, sembrerebbe aver avuto un incontro abbastanza proficuo per un clamoroso e suggestivo ritorno che porta il nome del direttore sportivo Pantaleo Corvino. Le prime indiscrezioni parlano di un accordo tra le parti, con l’ex Fiorentina che dovrebbe sottoscrivere un contratto triennale.

La novità delle ultime ore è rappresentata da una più che probabile permanenza di mister Fabio Liverani, che gode di tutta la stima sia della dirigenza giallorossa, sia quella dello stesso Corvino. Il tecnico della doppia promozione, anche un po’ a sorpresa, potrebbe decidere di rimanere in sella alla panchina giallorossa, ritentando l’assalto alla Serie A. Da chiarire sarebbe invece la posizione dell’attuale ds Mauro Meluso, legato al sodalizio di via Costadura da un contratto fino al 2022.