SERIE A – Immobile si riprende la vetta, Lapadula guadagna posizioni: la classifica marcatori dopo la 35ª giornata

Con le vittorie casalinghe di Lazio (sul Cagliari) e Udinese (a sorpresa, sulla Juventus), si è chiusa ufficialmente attorno alla mezzanotte la 35esima giornata di Serie A. Risultati che, classifica alla mano, hanno ristretto la lotta salvezza praticamente a un duello rusticano a due tra Lecce e Genoa, giacché l’Udinese, coi tre punti di ieri sera, è praticamente salvo.

Una delle due reti biancocelesti segnate al Cagliari porta la firma del capocannoniere Ciro Immobile, che approfitta della serata no di Cristiano Ronaldo per staccarlo e portarsi alla stratosferica quota di 31 gol; dietro al portoghese, rimane fermo Lukaku. Sale a quota nove, invece, Gianluca Lapadula, artefice di una pesantissima doppietta ai danni del Brescia che, di fatto, tiene acceso il lumicino del Lecce. Terza doppietta stagionale per l’attaccante giallorosso, dopo quelle segnate alla Salernitana, in Tim Cup, e al Napoli al San Paolo. Seconda rete stagionale, invece, per Riccardo Saponara, dopo quella segnata all’Atalanta, poco prima del lockdown.

La classifica marcatori aggiornata alla 35esima:

31 RETI: Immobile C. (Lazio);

30 RETI: Ronaldo C. (Juventus);

21 RETI: Lukaku R. (Inter);

19 RETI: Caputo F. (Sassuolo);

18 RETI: Joao Pedro (Cagliari), Muriel L. (Atalanta);

17 RETI: Zapata D. (Atalanta);

16 RETI: Belotti A. (Torino);

15 RETI: Ilicic J. (Atalanta), Dzeko E. (Roma);

13 RETI: Martinez L. (Inter), Berardi D. (Sassuolo);

12 RETI: Petagna A. (Spal), Mancosu M. (Lecce);

11 RETI: Cornelius A. (Parma), Dybala P. (Juventus), Boga J. (Sassuolo), Milik A. (Napoli), Rebic A. (Milan), Quagliarella F. (Sampdoria), Gabbiadini M. (Sampdoria), Simeone G. (Cagliari);

10 RETI: Lasagna K. (Udinese);

9 RETI: Gosens R. (Atalanta), Caicedo F. (Lazio), Pandev G. (Genoa), Mertens D. (Napoli), Pasalic M. (Atalanta), Mkhitaryan H. (Roma), Lapadula G. (Lecce);

8 RETI: Orsolini R. (Bologna), Barrow M. (Bologna), Criscito D. (Genoa), Kulusevski D. (Parma);

7 RETI: Correa J. (Lazio), Ramirez G. (Sampdoria), Donnarumma A. (Brescia), Malinovskiy R. (Atalanta), Chiesa F. (Fiorentina), Higuain G. (Juventus), Gervinho (Parma), De Paul R. (Udinese), Pessina M. (Verona), Calhanoglu H. (Milan), Kolarov A. (Roma), Insigne L. (Napoli), Ibrahimmovic Z. (Milan);

6 RETI: Gomez A. (Atalanta), Vlahovic D. (Fiorentina), Palacio R. (Bologna), Nainggolan R. (Cagliari), Di Carmine S. (Verona), Pulgar E. (Fiorentina), Kucka J. (Parma), Okaka S. (Udinese), Hernandez T. (Milan), Luis Alberto (Lazio), Torregrossa E. (Brescia), Bonazzoli F. (Sampdoria), Zaniolo N. (Roma), Milinkovic-Savic S. (Lazio);

5 RETI: Kouamè C. (Genoa), Balotelli M. (Brescia), Berenguer A. (Torino), Pinamonti A. (Genoa), Leao R. (Milan), Duricic F. (Sassuolo), Candreva A. (Inter), Zaza S. (Torino);

4 RETI: Piatek K. (Milan), Sansone N. (Bologna), Ansaldi C. (Torino), Bani M. (Bologna), Pazzini G. (Verona), Kluivert J. (Roma), Callejon J. (Napoli), Linetty K. (Sampdoria), Lozano H. (Napoli), Soriano R. (Bologna), Faraoni D. (Verona), Manolas K. (Napoli), Veretout J. (Roma), Kurtic J. (2 Spal, 2 Parma), Kessie F. (Milan), Gagliardini R. (Inter), Sanabria A. (Genoa), de Vrij S. (Inter), Cutrone P. (Fiorentina), Caprari G. (3 Sampdoria, 1 Parma), Kalinic N. (Roma), de Ligt M. (Juventus);

3 RETI: Calderoni M., Falco F., Babacar K., Lucioni F. (Lecce) e altri 28;

2 RETI: La Mantia A., Farias D., Saponara R. (Lecce) e altri 38;

UNA RETE: Tabanelli A., Barak A., Deiola A., Majer Z., Donati G., Shakhov I. (Lecce) e altri 95.