DILETTANTI – La Lnd Puglia apre alla modifica degli organici dei campionati

Da lunedì scorso, 20 luglio, e sino a un giorno prima rispetto al termine ordinatorio, diverso per ogni campionato, le società dilettantistiche possono inoltrare alla Lnd Puglia la domanda di ripescaggio nella serie superiore. La stessa Lnd Puglia invita “a formalizzare la richiesta rispettando il termine perentorio indicato sul Comunicato ufficiale”, in quanto, “in considerazione delle domande pervenute, il Direttivo potrebbe modificare gli organici dei campionati, sia nel numero delle squadre partecipanti (aumento o diminuzione per ciascun girone), sia nel numero dei gironi che compongono ciascun torneo”.

Per Eccellenza e Promozione, il termine ultimo per iscriversi è fissato al 4 agosto; per Prima e Seconda Categoria, 4 settembre.

Nei giorni scorsi, inoltre, la Lnd Puglia ha accolto alcune domande di cambio denominazione sociale, riguardanti altrettante società affiliate.

L’Asd Futsal Carovigno si chiamerà Asd Real Carovigno;

la Pol. D. Ponte Lama Trani si chiamerà Fcd Sly Trani;

l’Asd Levante 2008 si chiamerà Asd Levante Bitritto;

l’asd SP Azzurra Trepuzzi si chiamerà Apd S.P. Azzurra Trepuzzi;

il Real San Giovanni si chiamerà Asd Real San Giovanni;

l’Usd Alto Salento si chiamerà Asd Avetrana Calcio.