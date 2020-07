SERIE A – Risultati 35ª giornata, classifica e prossimo turno

L’Ac Nardò, mentre prosegue la sua battaglia legale (a giorni si discuterà l’udienza al Tar Lazio per la riammissione ex iure in Serie D), può guardare al futuro con moderato ottimismo. Secondo le graduatorie diffuse dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per le retrocesse, finalizzate al ripescaggio nel massimo campionato non professionistico nazionale, i granata…