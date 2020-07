NARDÒ – Buona la posizione nella classifica ripescaggi in Serie D. Stage settore giovanile: il calendario

L’Ac Nardò, mentre prosegue la sua battaglia legale (a giorni si discuterà l’udienza al Tar Lazio per la riammissione ex iure in Serie D), può guardare al futuro con moderato ottimismo. Secondo le graduatorie diffuse dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per le retrocesse, finalizzate al ripescaggio nel massimo campionato non professionistico nazionale, i granata si trovano al terzo posto con 62 punti, dietro alla Sammaurese (68,5) e al Vado (65,5); dietro al Nardò, a seguire: Francavilla (55), Ciliverghe Mazzano (51), Levico Terme (50), Vigasio (49), Avezzano (46), Ligorna (45), Fezzanese (43), Pomezia (39), Città di Anagni (38), Sangiustese (36), Inveruno (34), Budoni (30), Tuttocuoio (18,5) e Chieti (11).

Questa, invece, la graduatoria riferita alle seconde di Eccellenza che hanno presentato domanda di ripescaggio: Corticella 39,5, Sinalunghese 36, St. Georgen 33, Portogruaro 30, Reggio Mediterranea 28,5, Lumezzane 26, Torviscosa 21, Palmese 18, Anconitana 17.

Altre società: Sora 20, Barletta 11, Akragas 9.

Secondo il regolamento Lnd, in caso di vacanza di organico, si attingerà alla classifica dei ripescaggi alternando due società tra le retrocesse e una tra le seconde classificate di Eccellenza 2019/20 e così via.

Intanto, da lunedì 27, presso il centro sportivo di Lequile, partiranno gli stage per la selezione di giovani calciatori da inserire nella rosa granata. Questo il calendario:

Giovanissimi (2006-2007): lunedì 27 luglio ore 17.30;

Juniores (2002-2003): mercoledì 29 luglio ore 17.30;

Allievi (2004-2005): giovedì 30 luglio ore 17.30.

Per le candidature, scrivere una mail a acnardo1958sg@libero.it.