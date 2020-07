ECCELLENZA – Il Gallipoli batte i primi colpi. Clamoroso ribaltone sul fronte Picci: le ultime di mercato

Dopo una prima fase di monologo targato Sly Trani e Barletta, ora cominciano a registrarsi anche i primi movimenti di mercato anche da parte delle altre società.

Il Gallipoli batte i primi colpi ufficializzando l’arrivo del fantasista, ex Virtus Matino, Diego Manisi, che ritroverà quindi Antonio Toma dopo la bella cavalcata in biancoazzurro. Arriva anche il classe 2001 Marco Castello. La società giallorossa è al lavoro inoltre per ufficializzare anche altri importanti movimenti. Il Martina ha messo nero su bianco con il neo tecnico Massimo Pizzulli ed ora attende di ufficializzare i nuovi acquisti, che, come già detto, dovrebbero essere gli ex Brindisi, Marino e Fruci e l’attaccante spagnolo Delgado, oltre ad un clamoroso colpo di scena. Potrebbe infatti ritornare in Valle d’Itria il bomber Giulio Antonio Picci, che, dopo essere stato ad un passo dalla Sly Trani, potrebbe appunto dar vita ad un importante ribaltone di mercato, giacché il sodalizio del presidente Quarto sembrerebbe aver optato per altre piste, come confermato anche dalle diverse ufficialità.

Il Corato del neo tecnico Scaringella, ripartirà dai centrocampisti Carlo Vicedomini e Christian Quarta e dall’esperto portiere Paride Addario.

Come ampiamente anticipato dalla nostra redazione, il salentino doc Mattia Negro è ufficialmente un nuovo calciatore della Sly Trani. L’Ugento è ad un passo dall’attaccante brasiliano ex Gallipoli Rafael Tardini, mentre il deo ds dell’Atletico Racale Aldo Garofalo, oltre ad Andrea Portaccio, ha messo gli occhi sul forte difensore ex Deghi Marco Greco e sul giovane attaccante Gabriele Mosca.

L’Unione Calcio Bisceglie dopo aver interrotto il rapporto con mister Di Simone, ha annunciato in mattinata, l’accordo con mister Luca Rumma, che torna quindi in sella alla panchina del sodalizio guidato dal presidente Pedone.