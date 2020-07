LECCE – Anche col Brescia con gli uomini contatissimi: i convocati di mister Liverani

Ormai l’emergenza in casa Lecce non fa notizia. Nella lista dei convocati per la gara cruciale di questa sera contro il Brescia, mancano sei titolari, fuori uso per infortuni o squalifiche. Grande emergenza, ma non è una novità nemmeno questa, in attacco: non hanno recuperato né Babacar, né Farias, dopo la partita di Genova. In avanti i titolari sono solo Lapadula e Falco, oltre al giovanissimo Rimoli. Non va meglio negli altri reparti: in difesa non ci saranno Calderoni e Rossettini, che potrebbero essere disponibili per Bologna; in mezzo al campo out Petriccione per squalifica, oltre a Deiola, la cui stagione col Lecce è ormai finita.

I 23 CONVOCATI PER LECCE-BRESCIA

PORTIERI – Gabriel, Vigorito, Sava;

DIFENSORI – Vera, Lucioni, Paz, Donati, Monterisi, Meccariello, Rispoli, Colella, Dell’Orco;

CENTROCAMPISTI – Mancosu, Shakhov, Saponara, Maselli, Majer, Barak, Tachtsidis;

ATTACCANTI – Lapadula, Falco, Rimoli.