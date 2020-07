TENNIS – Ct Maglie, sorteggiati gli avversari per i playout di A1 e i playoff di B

Sarà doppio confronto con il Tc Genova 1983 per il Circolo Tennis Maglie, nei prossimi playout di A1 che si svolgeranno tra il 26 luglio e il 2 agosto. L’andata si giocherà a Maglie, domenica prossima; il ritorno a Genova, domenica 2 agosto. Nell’ultimo confronto di regular season, i salentini hanno dato filo da torcere ai campioni del Selva Alta, in lotta per lo scudetto, strappando due successi con l’olandese Sells (contro Marcora, 158 Atp) e con Mencaglia (contro Conti, 2.5). Il Genova si schiererà con i canadese Steven Diez Monge (2.4), Matteo Arnaldi (2.1), Federico Arnaboldi (2.2), Mirko Galasio (2.4) e Alessandro Motti (2.7). Per il Maglie, in campo Geoffrey Blancaneaux, Jell Sels, Erik Crepaldi, Francesco Garzelli, Lorenzo Lorusso, Daniel Bagnolini, Mattia Leo e Silvio Mencaglia.

In B netta vittoria del Ct Maglie contro il Ct Barletta “Simmen”, grazie alle buone prove di Blancaneaux, Crepaldi, Garzelli, Bagnolini, Giordano e Frisullo. Nei playoff per la A2 l’avversario sarà il Tc Villanova (Monza-Brianza), con andata a Villanova il 26 luglio e ritorno a Maglie il 2 agosto.

Benissimo, infine, le ragazze della D1 che, con la vittoria per 3-0 sul Ct Bisceglie, nella partita d’andata dei playoff, hanno pesantemente ipotecato la promozione in C. La squadra, capitanata da Carola Liaci e Marco Cezza, è composta da Asia Pellegrino, Ginevra Puce, Silvia Romano, Elena Luceri, Emily Di Giannantonio e Angelica Nocco. La C maschile, invece, riprenderà il 30 agosto.