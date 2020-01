SERIE A – Immobile imprendibile, Ronaldo scalza Lukaku dal posto d’onore. Torna al gol Mancosu: la classifica marcatori

Gradevole gara al PalaLuiss di Roma. Un match che ha visto la Luiss, avanti per quasi tutti i 40′, spuntarla per 82-71. La Frata “Andrea Pasca” Nardò Basket non ha mai mollato ma, più volte vicino all’aggancio, si è sciolta nel momento migliore, complice anche l’assenza di Zampolli, a cui ha fatto da contraltare quella di Infante per…