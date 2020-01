SERIE D/H – Bitonto e Foggia la sfida continua, ma il Sorrento non molla: il punto dopo la 20ª giornata

Dopo una prima fase di campionato abbastanza equilibrata, in queste ultime giornate, nel girone H di Serie D, si sta effettivamente delineando una corsa a tre per il titolo, con il Bitonto battistrada tallonato da Foggia e Sorrento.

Nell’ultima uscita, gli uomini di mister Roberto Taurino, trascinati da un super Patierno, hanno archiviato la pratica Fasano con un secco 2-0, inanellando il sedicesimo risultato utile consecutivo e confermandosi inoltre miglior difesa e miglior attacco dell’intero girone. Momento difficile invece per Corvino e compagni, che nelle ultime quattro apparizioni, hanno portato a casa solo due punti, rimediato inoltre zero punti nelle ultime due sfide. A solo due lunghezze dalla vetta troviamo il Foggia, che dopo due pareggi consecutivi, torna al successo battendo per 2-0 la Nocerina. Numeri importanti anche per i rossoneri, che nelle nove gare successive alla sconfitta interna contro il Sorrento hanno ottenuto sei successi e solo tre pareggi conquistando ben 21 punti.

Risale ad un girone fa l’ultima sconfitta del Sorrento, che dopo aver aver ceduto il passo al Gravina nel girone d’andata, questa volta si sbarazza dei murgiani, confermandosi al terzo posto, dopo ben diciassette risultati utili consecutivi. Quattro punti in sette match invece per i gialloblù, che non vincono dal lontano 24 novembre, giorno in cui Santoro e compagni riuscirono ad imporsi allo Iacovone di Taranto.

Terminano sul punteggio di 1-1 i derby tra Nardò-Taranto e Casarano Brindisi. I granata continuano quindi a restare in piena zona salvezza, portando ad otto le giornata d’imbattibilità, mentre il secondo pari consecutivo del Taranto, chiude definitivamente ogni speranza di rimonta. Nell’altro derby il Casarano porta a cinque la striscia di gare senza successo, risultati che ad oggi porterebbero le serpi fuori dalla zona playoff, mentre per gli uomini di Ciullo si tratta del terzo punto conquistato negli ultimi quattro match. Prosegue la maledizione del quinto successo per l’Audace Cerignola di mister Feola, che come avvenuto nelle gare a cavallo tra Novembre e Dicembre, dopo quattro successi consecutivi incappa in un pareggio. Questa volta a stoppare la corsa di Rodrguez e compagni è il Grumentum, che a sua volta non conosce il sapore della sconfitta da oltre un mese. Secondo ko consecutivo per la Fidelis Andria, che questa volta tra le mura amiche cede il passo al Gladiator, confermandosi quindi al terz’ultimo posto a ben quattro lunghezze dalla zona salvezza. Importante successo in chiave salvezza per il Team Altamura, che spazza via il fanalino di coda Agropoli con un perentorio 4-0, salendo a quota 25 punti; i campani oltre all’ultima posizione si confermano anche la peggior difesa ed il peggior attacco del torneo. Termina a reti inviolate la sfida tra Francavilla e Gelbison.

Nel prossimo turno si registra il più classico dei testa coda tra Bitonto e Agropoli, mentre il Foggia renderà visita al Gravina. Molto interessanti anche le sfide Audace Cerignola-Brindisi e Fasano-Sorrento. Il Nardò sarà di scena a Nocera, mentre il Casarano ospiterà al Capozza la Fidelis Andria.