VOLLEY – Serie A2, A3, B, C, D: risultati e classifiche del weekend 18-19 gennaio 2020

Grosso rischio per Efficienza Energia Volley Galatina, capolista del girone G di Serie B maschile, che, nel derby col Tricase, fatica oltre ogni aspettativa riuscendo ad imporsi al tie–break su una Libellula orgogliosa, ma non trascendentale. Vero è che i padroni di casa erano privi dell’opposto Dalmonte ancora in fase convalescenziale e con Zanette in panchina non al meglio della condizione fisica, ma…