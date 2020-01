LECCE – Acquah, il club turco frena. Benzar saluta il gruppo: le ultime di mercato

Brusca frenata per la chiusura dell’ingaggio di Afriye Acquah. Quando sembrava che le trattative volgessero a buon fine, è arrivata la notizia di un tentennamento da parte della società proprietaria del suo cartellino, il Malatyasport, club turco, con cui il Lecce aveva raggiunto l’accordo sul trasferimento del centrocampista ex Empoli nel Salento. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, infatti, il presidente del Malatyasport ci starebbe ripensando e, comunque, non ha ancora dato l’ok per l’operazione. Il calciatore era atteso a Brindisi nella giornata di ieri per poi effettuare le visite mediche con la società giallorossa.

Intanto saluta il gruppo di Fabio Liverani il difensore rumeno Romario Benzar che passa al Perugia a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Per Benzar, rilevato a fine giugno a titolo definitivo dalla Steaua Bucarest, quest’anno solo tre presenze in campionato e una in Tim Cup, quasi tutte deludenti.

Aggiornamento delle 10.30: Antonino Gallo passa in prestito alla Virtus Francavilla. Gallo fu acquisito a titolo definitivo a fine luglio da svincolato ex Palermo.